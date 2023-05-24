Bunlarda hiç utanma yok! İkinci tur öncesi yine...

14 Mayıs’a dair tahminlerinin hiçbiri tutmayan pek çok anketçinin 28 Mayıs seçimi öncesinde yine ortalıkta cirit attığına dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, “Olan muhalefeti destekleyen seçmene oluyor” dedi. Güngör, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Biliyorsunuz, 14 Mayıs'taki seçimlerde anketçilerin çoğu çuvalladı. Konda, ORC, MAK Danışmanlık, Gezici Araştırma, Türkiye Raporu, Yöneylem, Metropoll, Avrasya Araştırma hepsi öyle algı yaptılar ki... Hem Erdoğan'ı Kılıçdaroğlu'nun gerisinde gösterdiler hem de her seçimde olduğu gibi MHP'yi yine Meclis haritasından silmeye kalktılar. Fakat 14 Mayıs'taki seçim sonuçları hepsinin paralı algılarını 'çöp'e attı. Ama işin tuhafı, hiçbir tahminleri tutmasa da 28 Mayıs seçimi öncesinde yine ortalıkta cirit atıyorlar. Hayır olan muhalefeti destekleyen seçmene oluyor. Resmen o insanların duygularını sömürüyorlar! (…)”



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