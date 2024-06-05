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Gündem Bunlara oy veren muhafazakârlar alın eseriniz! CHP’li başkandan skandal kadın plajı vaadi
Gündem

Bunlara oy veren muhafazakârlar alın eseriniz! CHP’li başkandan skandal kadın plajı vaadi

Yeniakit Publisher
2024-06-05 15:09:00 -

CHP’li Silivri Belediye Başkanı, kadın düşmanı çıktı. Kadınlara özel bir plajı hem kadın hem erkek olacak şekilde kullanıma açılacağını duyurdu.

İstanbullu kadınların sıklıkla tercih ettiği Silivri Kadınlar Plajı artık hem erkek hem de kadınlara açık olacak. Silivri Belediye Başkanı CHP'li Bora Balcıoğlu, "Kadınlarımızın özgürlüğünü sınırlandırmak isteyenlerle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullanarak İstanbullu kadınların kendilerine has plaja gitme özgürlüklerini elinden aldı.

CHP'li Balcıoğlu'nun 'özgürlük' anlayışı kafaları karıştırdı.

 

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