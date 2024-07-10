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Gündem

Bunlara da cevap versene! Ayşe Ateş'i perişan eden sözler

Yeniakit Publisher
2024-07-10 14:18:43 - 2024-07-10 14:18:43
Bunlara da cevap versene! Ayşe Ateş'i perişan eden sözler

Gazeteci Fuat Uğur kaleme aldığı son yazısında, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in duruşması salonundaki sözlerini değerlendirdi. Ateş’e bir takım sorular da yönelten Uğur, MHP’nin hem Sinan Ateş’i görevden alıp hem de nasıl ona adam dövdürttüğünü izah etmesini istedi.

Gazeteci Fuat Uğur, tv100’deki köşe yazısında, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, göndermelerde bulundu. MHP’nin Sinan Ateş’i görevden almak sürecini değinen Uğur,  “Gerçi “Bu dayaklarla Sinan Ateş Ülkü Ocakları’nı şiddet ve terörle bağlantılı göstermek istiyordu, zaten o yüzden görevden alındı” diyenler de az değil ama ben daha çok “Sinan bu gazetecileri dövdürüp durma, çok ayıp vallahi” diye uyardığınızda eşiniz sizi dinledi mi merak ettim. Neden biliyor musunuz? Şimdi beni de hedef gösterdiniz ya ben başıma bir şey gelirse misal, kimi sorumlu tutayım diye düşünüyorum. Bir tavsiyeniz var mı?” dedi.

Uğur şöyle devam etti:

“Merhum eşinizin görevden alındıktan sonra bile kapılara pizzacı-tetikçi gönderdiğine dair mesajlaşmalar da ortaya çıktığına göre işin içinde bence sizin iddia ettiğiniz gibi MHP Genel Merkezi yok. Öyle ya MHP görevden aldığı adama tutup da “Sinan bu adamı dövdürt” diyecek değil ya.”

Ayşe Ateş’in “Sinan Ateş’in gazetecilere dövdürttü” şeklindeki sözlerini de ele alan Uğur, “Belki siz gazetecileri sadece merhum kocanızın dövdürttüğü insanlar olarak bilirsiniz ama gazeteci gerçeğin peşinde koşan kişidir. Kimi angajmanlarla, bir takım siyasal hedefler için cinayetleri araçsallaştıranlar gazeteci değildir. Şimdiye kadar katıldığım tüm televizyon programlarında, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yargı sürecinin sağlıklı olarak tamamlanması gerektiğini söylerken, aklıma yatmayan tüm hususları da dile getirmekten geri durmadım. Gerçek er ya da geç ortaya çıkar ama mahkeme safahatında bile, suçlanan, cezaevinde yatan sanıkların anlattıkları, ortaya konan “delil” lerin çürümesi, en iyimser tahminimle sizin de araçsallaştırıldığınız bu davada AMACIN katilleri ve onları azmettirenleri bulmak değil, MHP’nin kurumsal kimliği olduğu yolundaki verileri güçlendiriyor. Küresel sistemin ve aparatlarının da aynı öyküyü tekrarlaması bir tesadüf müdür bilemiyorum ama buna dair şüphelerim olduğunu belirtmekten de kaçınmıyorum.”

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