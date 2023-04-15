Bunlar uygulansa CHP’de adam kalmaz

Peşine taktığı kukla partilerle ittifak kuran, seçimi kazanma umudunu PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye bağlayan CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin karanlık geçmişini inkâr etti. 14 Mayıs seçimlerini kazanması halinde 100 günlük icraatlarını açıklayan Kılıçdaroğlu, hazırlanan broşürde partisinin karıştığı skandalların ve ittifak ortakları arasında yaşanan ahlak dışı olayların tam aksini maddeler halinde sıraladı. “Sana söz yine baharlar gelecek” sloganıyla hazırlanan seçim vaatleri arasında sıralanan, israfı önlemekten adam kayırmaya, yandaş kadrolaşmadan siyasi ahlaka, kadın haklarından rüşvet ve yolsuzluğa kadar bütün maddelerin neredeyse tamamının CHP’lilerce adeta ayaklar altına alındığı ortaya çıktı.

BÜTÜN İLKELERİ AYAKLAR ALTINDA

Seçmen avlamak için her türlü ilkesizliğe imza atan zilletin ikiyüzlü siyaset anlayışını gözler önüne seren örneklerden bazıları...

l Geceliği 109 bin TL’lik otel odalarının kral dairelerinde konaklayan ve seçim gezileri kapsamında saatliği 12 bin dolar gibi astronomik ücretlerle ultra lüks jet kiralayan Kılıçdaroğlu’nun vaatleri arasında “israfı önlemek” yer alıyor.

l Sözde “Hakça bir düzen” vaat eden CHP’li İBB yönetimi kadim kentin kaynaklarını reklamlarla, heykellerle ve konserlerle sıfırlayarak İstanbul’un borcunu 3’e katladı.

l Bir konsere iki kez ödeme yapan CHP’li Yavaş yönetimindeki ABB ise israflarla, 25 yıllık Melih Gökçek dönemindeki toplam borç miktarını ikiye katladı.

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l 45 bin yandaşın işe alındığı İBB ile 20 bini aşkın partizanın istihdam edildiği ABB başta olmak üzere CHP’li belediyelerde kadrolaşma rekoru kırıldı. CHP’li Özgür Nas, “100 kişi alınıyorsa CHP’den 35, İYİ Parti’den 15, Diğerleri (HDP, SP ve DP’yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor” şeklinde tarihi itirafta bulunmuştu.

RÜŞVETİ ÖNCE CHP’DE BİTİRSİN

l CHP’li başkanlardan Yalova’da Vefa Selman, Bilecik’te Semih Şahin, Menemen’de Serdar Aksoy, Ceyhan’da Kadir Aydar, Urla’da Burak Oğuz, Avcılar’da Handan Toprak rüşvet ve yolsuzluklar nedeniyle tutuklandı. CHP’li Sinan Aygün, Mansur Yavaş ve 2 meclis üyesinin “Bize ne vereceksin abi” diyerek 25 milyon rüşvet istediğini ifşa etti.

l Kılıçdaroğlu, “4-5 yerden maaş almak son bulacak” derken, başta Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun olmak üzere, “huzur hakkı” adı altında CHP’li belediyelerden birden fazla maaş alan daire başkanı ve üst düzey bürokratları perdeledi.

l Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayısını 7’ye çıkaracağını ilan eden Kılıçdaroğlu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ikiye ayrılarak İmamoğlu’na, Tarım Bakanlığını ise CHP’li Yavaş’a bağlayacağı konuşuluyor.

l Siyasi ahlaktan bahseden Kılıçdaroğlu, CHP’deki tuzluk vekilleri İP’e kiralayarak grup kurmasını sağladığı ilkesizliği unuttu. Ayrıca ortağı Akşener de “kumar masası” diyerek devirdiği 6’lı masaya geri döndü.

l İmamoğlu, YSK üyelerine ‘ahmak’ dediği için hapse mahkum olurken, CHP’li Ali Mahir Başarır da hakimleri tehdit etmişti.

l İstanbul Sözleşmesi’ni geri getirmeyi taahhüt eden Kılıçdaroğlu, 18 ildeki CHP teşkilatlarında gerçekleşen 48 taciz ve tecavüz olayı hakkında tek kelime etmedi.

YAPACAKLARININ İTİRAFI GİBİ

Konuyla ilgili Akit’e konuşan Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak ise, şunları dile getirdi: “Kemal Bey’in 100 günlük vaatleri, asıl kendi yapacaklarının itirafıdır. Belediyeleri kazanmadan önce ‘israfı engelleyeceğiz’ dediler, israfın daniskasını yaptılar. Depremin bütçesini üçte bire indirerek kıstılar. Ama konserlere, yandaş şarkıcılara ve reklamlara dünyanın parasını aktardılar. Namus sözü verdiler, ‘bankamatik işçiler’ var dediler, sadece İBB’de 45 bin yandaşı işe aldılar. O yüzden aklı olan hiç kimse Kılıçdaroğlu’nun bu vaatlerine güvenmez. Bu maddeleri hayata geçirirlerse, önce sokakta dolaşacak CHP’li kalmaz. CHP’lilerin neredeyse tamamının gözaltına alınması gerekir. Attıkları iftiraları aslında kendimiz yapacağız demektir.”