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Siyaset Bunlar ülkeyi yönetmeye talip! Temel Karamollaoğlu'nun AK Parti'ye ilişkin hayal kırıklığı
Siyaset

Bunlar ülkeyi yönetmeye talip! Temel Karamollaoğlu'nun AK Parti'ye ilişkin hayal kırıklığı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, AK Parti'den ayrılarak davasını satan; Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a ilişkin öngörüsü, bugün sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 23:31:00 - 2021-08-24 23:34:05

 Yeniakit.com.tr 

Sosyal medya bugün, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, geçtiğimiz ay katıldığı Halk Tv canlı yayınında itiraf ettiği hayal kırıklığını konuştu.

Ülkeyi yönetmeye talip isimlerden Temel Karamollaoğlu, ilgili yayında, AK Parti ile ilgili bir öngörüsünü anlatmış, yaşadığı hayal kırıklığını da şu sözlerle ifade etmişti:

"Normalde gerek Davutoğlu gibi başbakanlık yapmış bir arkadaşı, gerek Babacan gibi uzun yıllar ekonomide etkisi olduğu bilinen bir kişiyi ve geçmişte cumhurbaşkanlığı yapan sayın Abdullah Gül'ü... Bunları bir bütün olarak ele aldığınız zaman, ben bu ayrılmaların, AK Parti tabanında en az yüzde otuz çözülmeyi sağlayacağını düşünmüştüm. Olmadı."

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