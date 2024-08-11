Bunlar tezeğe konan sinek! Bu kepazelere ayıracak vaktimiz yok

Yusuf Alabarda, Filistin'de yaşanan soykırımı ve dünya kamuoyunun tepkisizliğini ele aldı. Akşam gazetesi yazarı Alabarda, Filistinlilerin yaşadığı zulmü, dünya vicdanının bir sınavı olarak nitelendirdi. Cahit Zarifoğlu'nun şiiriyle çelişen modern dünyanın ahlaki çöküşünü vurgulayan Alabarda, İsrail'in demokrasi söylemlerinin sadece bir yanılsama olduğunu belirtti. Yusuf Alabarda, şunları kaydetti:

"Dünden bu yana tüm mecralarda Gazze'nin Han Yunus kenti civarında adeta sinema setlerindeki görüntüleri andıran görüntüler arasında bir o tarafa bir bu tarafa sürgün edilen Filistinlilerin görüntüleri dolaşıyor. Tablo 2. Dünya Savaşı görüntülerine de oldukça benziyor.

Tam 10 aydan bu yana dünyanın gözü önünde bir halk sadece kimliği ve inancından dolayı bir terör devleti eli ile soykırıma tabii tutuluyor ve dünya olan biteni çaresizlik içerisinde izlemeye devam ediyor.

Bu görüntüleri kalbi acır bir şekilde izlerken insan kendisine sormadan edemiyor: Acaba bu görüntüler Filistinlilerin imtihanı mı yoksa çaresizce izlemekle iktifa eden bizlerin bir imtihanı mı? Aklımda bunlar uçuşurken üstat Cahit Zarifoğlu'nun Daralan Vakitler isimli şiirindeki müthiş tasvirler geliyor:

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Ve bak, asıl ölen yaylalar, villalar, tok karınlar

Hissiz dudaklar, gayretsiz kalpler,

Asla değil kavruk çölde yatan kadavralar.

Bir yumruk harbinden nasıl kaçtın?

En arka safta bile kalmadın,

Cengi attın, dünyaya daldın,

Tezeğe konan sinekler gibi.

Dönüyor burgaç,

Dünya üstten, yanlardan daralıyor.

Ovalardan,

Dar geçitlere sürülen sığırlar gibi,

Bir gün ister istemez,

Karşısında olacaksın kaçtıklarının.

Dua et,

O gün henüz mahşer olmasın.

Tam da üstadın dediği gibi belki de ölen Filistinliler ya da coğrafyanın tüm mazlumları değil fakat villalar, tok karınlar, hissiz dudaklar, gayretsiz kalplerdir.

İmtihan bu kadar zorlu ve çetinken terör devletine ve ortadaki soykırıma rağmen hâlâ İsrail'in ne menem bir demokrasi olduğunu ağzını doldura doldura anlatanlara ne diyeceğiz?

Hiçbir şey.

Evet yanlış duymadınız, hiçbir şey.

Neden?

Çünkü bu topraklarda Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Sodom ve Gomore romanındaki Major Will isimli İngiliz işgal komutanının gece hayatını organize eden oğraş ruhlu Orhanlar olduğu gibi Rumeli şehidi Orhan Gaziler de yan yana olmaya devam edecektir.

Bizim İngiliz işgal komutanı Major Will'in muhabbet tellallığını yapan kepazelere ayıracak vaktimiz sadece onları tanıyacak kadar var, ötesi vakit israfı."