Bunlar tam din cahili! Hadise "inci" dediler

PKK sevici Merdan Yanardağ yönetimindeki Tele1, eşine az rastlanır bir skandala imza attı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Uluslararası İhtida Kongresi'ndeki konuşmasını diline dolayan Tele1, sadece din düşmanı değil, din cahili olduğunu da ortaya koydu.

Edinilen bilgiye göre, bazı ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Konya’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Uluslararası İhtida Kongresine katıldı. Burada yaptığı konuşmada İslam'ın fıtrat dini olduğunu söyleyen Erbaş, Peygamberimizin "Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar, daha sonra anne babası onu Hristiyan, Yahudi ya da Mecusi yapar" hadis-i şerifini hatırlatıp "İslam bir fıtrat dinidir. Fıtrat yaratılışı itibariyle insanın tabiatında var olan yaratanını tanıma eğilimidir" dedi. Halk arasında da çok yaygın bir şekilde bilinen Peygamberimizin bu sözünden habersiz olan Tele1 ise büyük bir skandala imza attı. Sosyal medyadan videolu olarak yaptığı paylaşımda "Ali Erbaş’tan bir inci daha: Her çocuk Müslüman doğar, anne babası onu Hristiyan, Yahudi yapar" ifadelerini kullanarak hadis-i şerifi Ali Erbaş'a karşı saldırı malzemesi olarak kullanan Tele1 sosyal medyada alay konusu oldu.

Sözcü de "nas" terimini "Nas Suresi" ile karıştırmıştı

Bilindiği gibi, geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, faizi eleştirmek için "Bu konuda nas ortada. Nas ortadayken sana, bana ne oluyor?" demiş, Sözcü gazesi ise Kur’an ve Sünnet’in lafızlarının kastedildiği "nas" teriminin ne anlama geldiğini bilmediği için “Erdoğan Nas suresini örnek gösterdi” ifadesinin yer aldığı bir haber yaparak komik duruma düşmüştü.