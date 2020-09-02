Bunlar Şemdinli’de ele geçirildi! 2 bin 600 adet…

Yıldırım-2 Cilo Operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda, teröristlerin sığınaklarına kadar girildi. Terör örgütüne ait mühimmatların ele geçirildiği bir sığınaktan çıkanlar, tehlikeyi gözler önüne serdi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yürütülen operasyonda, teröristlere ait 2 bin 600 adet uçaksavar mühimmatı bulundu.

Hakkari Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü’nün desteğiyle Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nun devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Şemdinli ilçesi Mamalı Yaylası mevkiinde yapılan operasyonda, tespit edilen ve bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılmak üzere saklandığı değerlendirilen bir adet sığınak içerisinde 2 bin 600 adet 12,7 milimetre uçaksavar mühimmatı ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir”