Bunlar sanatçı değil, teşhirci! O başkanlar çok iyi yapmış

Eski MHP'li Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in, teşhirci şarkıcı Ece Seçkin'in konser vermesine tepki göstermesine Ali Eyüboğlu da içerledi. Eyüboğlu, Milliyet gazetesindeki köşesinde, ahlaksızlığı "sanat" diye yutturanlara destek vererek, HÜDA PAR Batman İl Başkanı Davut Şahin'in Hande Yener’in Batman konserine yönelik sözlerini de eleştirdi. İşte dinî değerleri gözeten insanları "çağın gerisinde kalan kafa" olarak yaftalayan "çağdaş(!)" Eyüboğlu'nun yazı diye karaladıkları:

"2.Lig’e yükselen Düzcespor’un kutlamalarında Ece Seçkin’in sahne alacak olmasına Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, şu paylaşımla karşı çıktı:

“Düzcespor’un şampiyon olmasından çok mutlu olduk, tebrik ettik, sevindik. Ancak kutlama için bir bayan şarkıcıyı getirmeleri Düzcespor’a ve Düzceliye yakışmaz. Düzce muhafazakâr bir yerdir. Dini değerlerine bağlıdır. Sevinelim, kutlayalım, ama sınırları aşmadan.”

Bu konu sosyal medyada tartışılırken benzer bir sorun Batman’da çıktı.

Batman Belediyesi, Petrolspor’un 2. Lig’e yükselmesi ve Batman’ın kuruluşunu kutlamak için Hande Yener’le anlaştı. Belediye, konserin duyurusunu yapar yapmaz birileri karşı atağa geçti.

HÜDA PAR Batman İl Başkanı Davut Şahin, “ifsad nesnesi” (arabozuculuk, kötü ve çirkin davranışlar sergileme) dediği Hande Yener’in müstehcenlik içerdiğini, inançlarına ve geleneklerine aykırı olduğunu söyledi ve konserin iptalini istedi.

Hande Yener’in Batman konserine karşı #konseriiptaledin hashtagiyle başlatılan kampanya Twitter Türkiye Gündemi’nde 1 numaraya kadar yükseldi.

(...) Dini gerekçelerle kadın şarkıcıların sahneye çıkmasını engellemek istemek nedir Allah aşkına?

(...) Bugün belli bir kesim tarafından kadın şarkıcılara yapılanlar ayıptır, zulümdür. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti demokratik ve laik bir ülke.

O yüzden, talep olduğu, yetkili makamlar izin verdiği sürece her şarkıcı bu ülkenin her yerinde özgürce konser vermeli, verebilmeli.

(...) Türkiye’ye yakışmıyor çağın gerisinde kalmış bu kafa…"