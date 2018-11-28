"Bunlar palavradan başka bir şey değil!" Erdoğan özel olarak açıklayacak

AK Parti, yerel seçimler için belirlenen belediye başkan adaylarını açıkladı, geriye İstanbul kaldı... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın kesin olarak açıklanacağını iddia eden HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, sözkonusu şehrin adayının niçin ertelendiğini açıkladı. Yılman'a göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve İstanbul'a ayrı bir değer veriyor ve Yıldırım'ın ismini büyük bir sükse ile açıklayacak.

İşte Yılman'ın bugünkü yazısının ilgilil bölümü:

Dün Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu birçok ilin adayları açıklandı. Tabii herkesi 31 Mart yerel seçimine damga vuracak şehirlerin şehri, sultanı İstanbul adayının açıklanmaması üzerine merak sardı…

Dün okumuşsunuzdur bu konu hakkında yazılıp çizilenleri mutlaka…

Kimine göre aday olmasına kesin gözüyle bakılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım’la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında İstanbul ilçelerinde gösterilecek adaylarla ilgili kriz çıktı…

Kimine göre ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması durumunda Binali Bey’in rütbesinde doğal olarak bir tenzil yaşanacağı için protokol kurallarında düzenlemeye gidileceği için adının açıklanması ertelendi.

Kimine göre ise İstanbul’un adayının açıklanmamasının nedeni –ki en uçuk olan da bu- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım’ı aday göstermekten vazgeçti, başka isimlerle yarışa girme kararı aldı.

Ben size söyleyeyim…

Bunların hiçbiri doğru değil!

Sondan başlayayım bir kere; İstanbul adayı kesinlikle Binali Yıldırım. Bu konuda Erdoğan’ın karar değiştirdiği ve başka bir isim arayışına giriştiği yönünde ortada dolaşanlar palavradan, dedikodudan başka bir şey değil.

İkinci ihtimale gelince… Yani Yıldırım belediye başkanı olması halinde rütbesinin şu anda bulunduğu konumdan çok çok geriye düşeceği için protokol kurallarının yenilenmesi hususu…

Böyle bir düşünce var. Ama bu yeni bir düşünce değil. Bu düşünce aylardır var Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kafasında. Binali Yıldırım’ın İstanbul’a belediye başkanı olması halinde mevcut protokol kurallarının Binali Yıldırım’ı üzeceğini, sıkıntıya sokacağını tahmin ediyordu. Ve bunun aşılması içinde Beştepe'de, Yıldırım’a Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı unvanı verilerek rütbesinin mevcut durumu koruması meselesi konuşuluyordu zaten.

İlk iddiaya gelince… Yani İstanbul’un ilçe adaylarında Karadeniz Bölgesi hakimiyetine Binali Yıldırım’ın itiraz ettiği mevzusu…

Bu tamamen palavra. Böyle bir kriz de yok Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Yıldırım arasında. İlçelerde kimlerin aday olacağı tıpkı İstanbul'da kimin aday olması gerektiği gibi belirlendi.

Önce sahada anket çalışmaları yapıldı. Sonra eğilim yoklaması…

Bilmiyorum ilçelerde kimlerin kesin aday olduğunu ama eğer denildiği gibi adaylarda ağırlık Karadeniz Bölgesi hakimiyetini ortaya çıkarıyorsa yapacak bir şey yok.

Buna Binali Yıldırım da itiraz etmez, bir başkası da. Çünkü AK Parti adaylarını gerçekten bilimsel verilere inanarak ve dayanarak belirliyor.

Kaldı ki kendisi Erzincanlı olan Binali Yıldırım Karadeniz seçmeninin de teveccühünü alabilmek için niçin itiraz etsin Karadenizli ilçe adaylarına. Bilakis işine gelmez mi böyle bir şey?

Sadede gelirsek…

Sonuca yani.

Neden İstanbul’un dün açıklanan diğer büyükşehirler arasında olmadığı konusuna…

"Cumhurbaşkanı, diğer açıklanan illere ve onların adaylarına değer vermiyor" demiyorum tabii. Böyle bir sonuç çıkarmasın kimse ama gerçek şu ki; Erdoğan, hem İstanbul’a hem de yol arkadaşı Binali Yıldırım’a verdiği üstün değeri bir kez daha vurgulamak için apayrı bir biçimde açıklama yapacak.

Nasıl olacak ve nerede yapılacak bu, henüz bir bilgi yok ama şunu biliyorum Binali Yıldırım ismi tek başına ve sükseli bir biçimde kamuoyuyla paylaşılacak!