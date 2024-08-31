Bunlar nasıl yalanlar böyle? Hiç utanmıyorlar, zerre sıkılmıyorlar

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, Türkiye’de son bir haftada yayılan yalan haberleri ele aldı. Şahin, Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifa ettiğinden maymun çiçeği salgınına kadar birçok spekülasyonun gerçek dışı olduğunu belirtti. "Candaş" medyanın, çevre felaketleri ve sosyal sorunlara sessiz kaldığını ifade eden Şahin, gerçeği manipüle edenleri eleştirdi. Zafer Şahin, CHP'ye iliştirilmiş bir kısım gazetecinin hiç utanmadığını ve yalanlarının yanlarına kâr kaldığını vurguladı. İşte Şahin'in yazısının ilgili bölümü:

"Türkiye’de son bir haftada..

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i istifa ettirdiler!

Ankara’da 4 kişinin “maymun çiçeği” şüphesiyle karantinaya alındığını yazdılar!

Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandığı iftirasında bulundular!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanlarının davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadıklarını öne sürdüler!

En son Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiftçiye ödenen mazot ve gübre desteklerini kaldırdığı yalanını servis ettiler!

Bütün bunlar olurken dört nala yalan gazetecilik yapan arkadaşlar…

İstanbul Boğazı’ndaki çevre katliamına..

Metrobüs kazasında hayatını kaybeden, yaralanan insanlara…

Muhalif belediyelerde sırf partili olmadıkları için kapının önüne konulan emekçilere..

Kötü belediyecilik sebebiyle sel sularında hayatını kaybedenlere..

İzmir Körfezi’nde kirlilik nedeniyle yaşanan toplu balık ölümlerine..

Hemen her kentte görülmeye başlanan çöp dağlarına tek laf etmediler!

Onun yerine birbirlerini belediyelerden para almakla suçladılar!

Çünkü utanmıyorlar. Çünkü yaptıklarının yanlarına kâr kalacağını biliyorlar. (...)"

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