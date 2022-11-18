  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin resmi ajansından Türkiye'ye övgü dolu sözler! 'Akla gelen ilk ülke Türkiye'

ABD'li sözcüden Libya-Yunanistan krizini soran Türk muhabire dikkat çeken cevap! Perde arkasında ABD mi var?

CHP'nin 'satılmış' vekilinin derdi belli oldu! 'Biz içkimizi rahatça içebiliyorduk'

Ersan Şen de utanma yok! MEB canlı yayında yalanladı, o ısrar etti

O iftiraya sert tepki: Bizler üretiyoruz, birileri bunu kasten yapıyor

Aslı Baykal'dan 'Hamburger'ci Kılıçdaroğlu'na olay gönderme! Bombalamaya devam ediyor

MİT ev sahipliğinde CIA-SVR görüşmesine ilişkin ABD'den açıklama geldi

Sorumsuz Pitbull sahibi felakete yol açıyordu!

Dünya Kupası'nda flaş içki kararı!

Bunlar milletin vekili değil mahalle kabadayısı! CHP'li vekiller başkanın kürsüsünü bastı
Siyaset Bunlar milletin vekili değil mahalle kabadayısı! CHP'li vekiller başkanın kürsüsünü bastı
Siyaset

Bunlar milletin vekili değil mahalle kabadayısı! CHP'li vekiller başkanın kürsüsünü bastı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 23:58:00 - 2022-11-19 00:29:58

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile devam etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının 2023 bütçesine dair milletvekillerinin sorularını yanıtlarken tartışma yaşandı.

CHP'li vekiller komisyon başkanının kürsüsünü işgal etti

 

Bakan Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret ettiğini söyleyen CHP milletvekilleri Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’ın oturduğu kürsüye geçerek Soylu’nun Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemesini istedi.

Yılmaz ile CHP milletvekilleri arasındaki tartışma uzun süre devam etti. Yılmaz iç tüzükten kaynaklı olarak sadece milletvekillerini temiz bir dil kullanmaya davet edebileceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu Ekim ayında
Kılıçdaroğlu Ekim ayında "Kasım'ı bekleyin" demişti! "Patlamayı mı kastetti?" sorusu gündemde..

Siyaset

Kılıçdaroğlu Ekim ayında "Kasım'ı bekleyin" demişti! "Patlamayı mı kastetti?" sorusu gündemde..

Köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu Akit’e saldırdı
Köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu Akit’e saldırdı

Gündem

Köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu Akit’e saldırdı

Alçaldıkça alçalıyorlar! Terör örgütüne söyleyemediklerini Bakan Soylu'ya söyledi
Alçaldıkça alçalıyorlar! Terör örgütüne söyleyemediklerini Bakan Soylu'ya söyledi

Siyaset

Alçaldıkça alçalıyorlar! Terör örgütüne söyleyemediklerini Bakan Soylu'ya söyledi

Süleyman Soylu çılgına döndü!
Süleyman Soylu çılgına döndü! "Şerefsizdir" deyip bombaladı

Gündem

Süleyman Soylu çılgına döndü! "Şerefsizdir" deyip bombaladı

Alçaldıkça alçalıyorlar! Terör örgütüne söyleyemediklerini Bakan Soylu'ya söyledi
Alçaldıkça alçalıyorlar! Terör örgütüne söyleyemediklerini Bakan Soylu'ya söyledi

Siyaset

Alçaldıkça alçalıyorlar! Terör örgütüne söyleyemediklerini Bakan Soylu'ya söyledi

Bakan Soylu HDP'nin ayarlarıyla böyle oynadı! 'Otur yerine terörist bozuntusu!'
Bakan Soylu HDP'nin ayarlarıyla böyle oynadı! 'Otur yerine terörist bozuntusu!'

Siyaset

Bakan Soylu HDP'nin ayarlarıyla böyle oynadı! 'Otur yerine terörist bozuntusu!'

Bakan Soylu'dan art arda salvolar! TİP'li Ahmet Şık'a 'fiyatını' sordu sosyal medya yıkıldı
Bakan Soylu'dan art arda salvolar! TİP'li Ahmet Şık'a 'fiyatını' sordu sosyal medya yıkıldı

Siyaset

Bakan Soylu'dan art arda salvolar! TİP'li Ahmet Şık'a 'fiyatını' sordu sosyal medya yıkıldı

Süleyman Soylu'dan şok açıklama! “Haftaya ilan edeceğim” deyip tüm Türkiye’ye duyurdu
Süleyman Soylu'dan şok açıklama! “Haftaya ilan edeceğim” deyip tüm Türkiye’ye duyurdu

Gündem

Süleyman Soylu'dan şok açıklama! “Haftaya ilan edeceğim” deyip tüm Türkiye’ye duyurdu

Bakan Soylu alçak iftiraya patladı: Uyuşturucu ticareti yapan şerefsizdir, ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir
Bakan Soylu alçak iftiraya patladı: Uyuşturucu ticareti yapan şerefsizdir, ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir

Siyaset

Bakan Soylu alçak iftiraya patladı: Uyuşturucu ticareti yapan şerefsizdir, ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir

CHP'li Murat Bakan haddi böyle aştı! Menzil Tarikatı üzerinden Bakan Soylu'yu hedef aldı
CHP'li Murat Bakan haddi böyle aştı! Menzil Tarikatı üzerinden Bakan Soylu'yu hedef aldı

Gündem

CHP'li Murat Bakan haddi böyle aştı! Menzil Tarikatı üzerinden Bakan Soylu'yu hedef aldı

{relation id:1708335 slug:'alcaldikca-alcaliyorlar-teror-orgutune-soyleyemediklerini-bakan-soyluya-soyledi'}

6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Helal olsun

Artik korkmak yok biz Cumhuriyet cocuklariyiz, yedi duveli yenmis atalarimizin cocuklariyiz..

hizipsavar

bu vatan hanlerinden artık bu millet bıktı hep kavga gürültü terör her şey var bunlarda bir tek ne HAKKA nede HALKA hizmet yok bu ülkye yazıkki bunlara % oy çıkıyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23