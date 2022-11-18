Bunlar milletin vekili değil mahalle kabadayısı! CHP'li vekiller başkanın kürsüsünü bastı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile devam etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının 2023 bütçesine dair milletvekillerinin sorularını yanıtlarken tartışma yaşandı.

CHP'li vekiller komisyon başkanının kürsüsünü işgal etti

Bakan Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret ettiğini söyleyen CHP milletvekilleri Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’ın oturduğu kürsüye geçerek Soylu’nun Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemesini istedi.

Yılmaz ile CHP milletvekilleri arasındaki tartışma uzun süre devam etti. Yılmaz iç tüzükten kaynaklı olarak sadece milletvekillerini temiz bir dil kullanmaya davet edebileceğini ifade etti.

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