Bunlar mı geleceğin hukukçuları! Dicle Üniversitesi'nde skandal pankart
Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde öğrenci kılığına giren terör seviciler tarafından skandal bir pankart açıldı. Vatandaşlar, rezil görüntülere 'yırtın atın bunların diplomalarını' sözleriyle tepki gösterdi.
Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde tepki çeken bir pankart açıldı.
Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde bir grup öğrenci Kürtçe ve Türkçe ifadelerin yer aldığı pankart açtı. "Savunma Biat Etmeyecek" ifadesinin yazıldığı pankartı açan öğrenciler sözde ‘zafer işareti’ de yaptı.
"YIRTIN ATIN DİPLOMALARINI"
10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan sözde öğrencilerin rezaletine tepki gösteren vatandaşlar, 'yırtın atın bunların diplomalarını' ifadelerini kullandı.
6-8 OLAYLARI DAVASINDA SLOGAN ATAN AVUKATLARI HATIRLATTI
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Açılan pankart, Ankara Sincan'daki 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da 6-8 Ekim olayları nedeniyle yargılandığı Kobani Davası'ndaki karara tepki gösteren avukatları hatırlattı. HDP yandaşı avukatlar, sıraları yumruklayarak slogan atmıştı.