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Gündem Bunlar mı barışçıl gösteriler? Mazlumder’in PKK sempatizanlarını savunma damarı kabardı!
Gündem

Bunlar mı barışçıl gösteriler? Mazlumder’in PKK sempatizanlarını savunma damarı kabardı!

Yeniakit Publisher
2024-04-04 20:15:00 - 2024-04-04 20:21:04
Bunlar mı barışçıl gösteriler? Mazlumder’in PKK sempatizanlarını savunma damarı kabardı!

Mazlumder, PKK terör örgütünün çağrısıyla sokağa çıkan ve Van başta olmak üzere ülkenin birçok şehrini ateş çemberine döndüren DEM'li hainleri savundu.

 

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Abdullah Zeydan'a memnu haklarının iptali sebebiyle önce mazbata verilmedi. YSK yaptığı incelemede ise mazbatanın Zeydan'a verilmesine hükmetti.

Van seçimini bahane eden DEM'liler, demokratik yollarla yaptıkları başvurunun sonucunu beklemeden şehirde olaylar çıkarttı.

Mazlumder de PKK sempatizanlarını savunarak, gösterilerin "meşru" olduğunu iddia etti.

Mazlumder'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MAZLUMDER olarak;

- Halkın yaptığı seçimin son dakika başvuruları ve hukuk hileleri kullanılarak değiştirilmesini kabul
etmediğimizi,

- Yaşanan garabeti protesto amacı taşıyan ve şiddet içermeyen gösteri ve yürüyüşlerin yoğun kolluk şiddetiyle bastırılmasının, orantısız bir şekilde ve keyfi uygulamalara varacak boyutta yasaklanmasının kabul edilemez olduğunu, şiddet eylemleri ile barışçıl eylemlerin ve eylemcilerin birbirinden ayrılması gerektiğini,

- Sürecin halkın seçimine saygı çerçevesinde yürütülmesi ve bu çerçevede bir çözüm üretilmesi gereğini vurgularız.

Mazlumder'in "demokratik" olduğunu iddia ettiği eylemlerden görüntüler şöyle:

Bir CHP iki yüzlülüğü! Yıl: 1963 Olay: Van'daki seçimin aynısı
Bir CHP iki yüzlülüğü! Yıl: 1963 Olay: Van'daki seçimin aynısı

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