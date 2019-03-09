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Bunlar kadın değil terörist! Ezanı ıslıkla protesto ettiler

İslam düşmanlarının etkili silahı haline gelen 8 Mart Dünya Kadınlar günü, marjinal grupları Taksim'de bir araya getirdi.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:03

8 Mart Dünya Kadınlar günü, her yıl kutlanırken İslam düşmanlarının etkili operasyonel silahına dönüşmüş durumda. Dünya Kadınlar gününü bahane eden aile düşmanları, Taksim'de bir araya geldi.

Kadın görünümlü teröristlerin ezan hazımsızlığı

Dün Taksim'de buluşan Batı destekli aile düşmanı feministler, ezanın okunmasıyla birlikte ıslık çalmaya başladı.

O anlar saniye saniye kaydedildi

Ezan sesinin protesto edildiği anlar, amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Müslüman ülkede ezanın protesto edilmesi tepkilerine neden olurken duyarlı vatandaşlar, yetkililerin bu konularda daha hassas olması gerektiğini belirtti.

Ahlaksızlıkta çığır açtılar

Ahlaksızlıkta adeta birbirleriyle yarışan kadın görünümlü teröristler, aile kurumuna ve ahlaka duydukları kini açtıkları pankartlarla kustu.

Dün geceden kalan rezil fotoğraflar...

 

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:12
  1. 8 Mart Dünya Kadınlar
  2. İstiklal Caddesi
  3. feministler

YORUM YAZ

  • FerhatFerhat20 dk önce
    Malesef siyonistlerin örgütledigi kadin haklari ve cinsiyetler arasi esitlik adi altindaki örgütlenen stk larin hepsi milli ve manevi degerlerimize savas acan kuruluslar. Bunlar Soros gibi siyonistlerin fonlarin beslenen ve toplumun aile yapisini ve ahlakini cökertmek isteyen yapilanmalar. Bu cesareti ve yasal haklarida malesef bunlara akp AB reformlarni ve istanbul sözlesmesini ile sagladi. Ülkemizde evlilik müessesesini dinamitliyerek kadinlar üzerinden hakimiyet olusturmaya cisiyir bu iblisin veletleri. Malesef artik teseddürlü bacilarimiz dahi yesil feminist olmaya basladilar.
  • Hmz Hmz 20 dk önce
    Pankartlardan belli batı kuklaları olduğu. Pankartlarda hiç "emekçi kadın" diye birşey yok. Resmen toplumu germek için Kadınlar günü üzerinden operasyon çekiyorlar ve ayrıca Emekçi kadınlar günü de kötüye çekmek için uğraşıyorlar.
  • Zülfikar Zülfikar 20 dk önce
    Bu zamanda zındıka dalaleti, İslâmiyete karşı muharebesinde, nefs-i emmarenin plânıyla, Şeytan kumandasına verilen fırkalardan en dehşetlisi; yarım çıplak hanımlardır ki, açık bacağıyla dehşetli bıçaklarla ehl-i imana taarruz edip saldırıyorlar. Nikâh yolunu kapamağa, fuhuşhane yolunu genişlettirmeğe çalışarak; çokların nefislerini birden esir edip, kalb ve ruhlarını kebair ile yaralıyorlar. Belki o kalblerden bir kısmını öldürüyorlar.RN-Gençlik Rehberi/24
  • s.kalenders.kalender24 dk önce
    bunlara insan demeye dilim varmıyor.yaşadıklar toplumave onun kutsal değerlerine oldukça saygısız kendilerini yoktan var eden Allahı inkar eden, biraraya toplanarak birbirlerinden alçakça aptalca cesaret alarak ezana saldırıp sesini kesmeye çalışanlara yazıklar olsun .Allah sizin gibileri bizlerden tüm inananlardan dünya ve ahirette uzak etsin inşallah .bunlara şunu söylemek isterim ezandan rahatsız olanlar def olup ezansız yerlere gidip layık oldukları hayatı bulsunlar.
  • PisliklerPislikler35 dk önce
    Bunlar zaten Türk ve müslüman değil. Şaşırmayın. Kendilerine sorun, kabul etmezler.Ülkemizin %99 u müslüman deyip yalan atanın taaa....
  • İsmail Şerbetciİsmail Şerbetci39 dk önce
    bunların hepsi kafir hepsi soysuz nesli bozuk
  • kartalbeykartalbey41 dk önce
    İşte bu yüzden bilmediğim tanımadığın insanın cenazesine katılmam, namazını da asla kılmam.
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 48 dk önce
    Yorum yazamayacağım, zira terbiyem müsade etmiyor!!! Ellerinde tuttukları pankartlar yeterli sanırım!
  • NurNur58 dk önce
    Bunlar beynelminel olmuş kendilerini deklare etmiş sürekli zina ettiklerini itiraf eden sürtük olduğunu itiraf eden parasız kaldığı zaman kumbara dediği yerini ücretli kullanıma açan bu şeytanın ta kendisi olan bu kadınlara ezana saygı bekliyemeyiz bunlar islamın yanından geçemeyecek kadar ahlaksız şerefsizler Allah kahru perişan etsin utanç verici Allah bunlarla kaşılaştımasın şerrinden korusun söyleycek kelime yok tc yakışmayan bu ülkede olmaması gereken kareler sözün bittiği yer bunların türk olduğuna inanamıyorum yazıklar olsun kadınların yüz karası!!!!!
  • ŞABAN ŞABAN 59 dk önce
    BUNLARIN CENAZESİNİ KILDIRAN İMAMAARKASINDANHAYIR DUA EDENE .MEVLÜT VS OKUYANA . ..... OKUTTURAna...İZİN VERENE ..... DÜNYA AHİRET HAKKIMIHARAM EDİYORUM..VE O ISLIK ÇALANLARLA BERABER .CEHENNEMİN DİBİNE ......
  • koyulhisarlımuratkoyulhisarlımurat1 sa önce
    ne teröristi bunlar islam düşmanı yaratıklar dinsiz zorbalar bizim salaklarda bunların kadın hakkı aradığını sanar durur
  • şskşsk1 sa önce
    ergenekoncu chpci bloompuşt haberpuşt atv dizisi fox tv dizisi izleyenlerin sonu budur. yerli dizilerde en çok öpüşme ve cinsel ilişki sahnesi yandaş atv'de.

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