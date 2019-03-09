Bunlar kadın değil terörist! Ezanı ıslıkla protesto ettiler İslam düşmanlarının etkili silahı haline gelen 8 Mart Dünya Kadınlar günü, marjinal grupları Taksim'de bir araya getirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar günü, her yıl kutlanırken İslam düşmanlarının etkili operasyonel silahına dönüşmüş durumda. Dünya Kadınlar gününü bahane eden aile düşmanları, Taksim'de bir araya geldi. Kadın görünümlü teröristlerin ezan hazımsızlığı Dün Taksim'de buluşan Batı destekli aile düşmanı feministler, ezanın okunmasıyla birlikte ıslık çalmaya başladı. O anlar saniye saniye kaydedildi Ezan sesinin protesto edildiği anlar, amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Müslüman ülkede ezanın protesto edilmesi tepkilerine neden olurken duyarlı vatandaşlar, yetkililerin bu konularda daha hassas olması gerektiğini belirtti. Ahlaksızlıkta çığır açtılar Ahlaksızlıkta adeta birbirleriyle yarışan kadın görünümlü teröristler, aile kurumuna ve ahlaka duydukları kini açtıkları pankartlarla kustu. Dün geceden kalan rezil fotoğraflar...

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