Bunlar kadın değil terörist! Ezanı ıslıkla protesto ettiler
İslam düşmanlarının etkili silahı haline gelen 8 Mart Dünya Kadınlar günü, marjinal grupları Taksim'de bir araya getirdi.09 Mart 2019 Cumartesi 15:03
8 Mart Dünya Kadınlar günü, her yıl kutlanırken İslam düşmanlarının etkili operasyonel silahına dönüşmüş durumda. Dünya Kadınlar gününü bahane eden aile düşmanları, Taksim'de bir araya geldi.
Kadın görünümlü teröristlerin ezan hazımsızlığı
Dün Taksim'de buluşan Batı destekli aile düşmanı feministler, ezanın okunmasıyla birlikte ıslık çalmaya başladı.
O anlar saniye saniye kaydedildi
Ezan sesinin protesto edildiği anlar, amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Müslüman ülkede ezanın protesto edilmesi tepkilerine neden olurken duyarlı vatandaşlar, yetkililerin bu konularda daha hassas olması gerektiğini belirtti.
Ahlaksızlıkta çığır açtılar
Ahlaksızlıkta adeta birbirleriyle yarışan kadın görünümlü teröristler, aile kurumuna ve ahlaka duydukları kini açtıkları pankartlarla kustu.
Dün geceden kalan rezil fotoğraflar...
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