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Gündem Bunlar insan olamaz! Yunanistan'dan büyük kalleşlik
Gündem

Bunlar insan olamaz! Yunanistan'dan büyük kalleşlik

Yunanistan güvenlik unsurları tarafından lastik botun motoru sökülerek içine bindirilen 23 düzensiz göçmen Türk karasularına geri itildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 19:32:00 -
Bunlar insan olamaz! Yunanistan'dan büyük kalleşlik

Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi.

Lastik botun motorunu söktüler

Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik botun üzerindeki motor sökülerek Türk karasularına geri itildi.

Açık denizde kurtarılmayı bekleyen 2 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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