Bunlar fıkra değil gerçek! Birgün'den aynı günde 2 evlere şenlik haber

Birgün yaptığı haberlerle kendini rezil etmeye devam ediyor.

Fıkra gibi haberlerle aklınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetine karşı algı oluşturmaya çalışan Birgün, bugün yaptığı iki sözde haberle kepaze oldu.

Birinci haber: "Cana kastediliyor, kuryeler hiç görülmüyor"

Birgün'ün "Cana kastediliyor, kuryeler hiç görülmüyor" başlıklı haberini Akit TV'deki Manşetlerin Dili programında değerlendiren Yeni Akit Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Onların can güvenlikleri için bir karar almış Valilik. Ekrem İmamoğlu uyuyor, İstanbul Valiliği diyor ki, 'fırtına geliyor beyler, arabalar siz de dikkat edin, gereksiz yere trafiğe çıkmayın. 'Tırlar siz de devrilebilirsiniz' diye Valiliğin açıklaması var. 'Kuryeler siz zaten çıkamazsınız. 3 kuruş için sizin canınızı tehlikeye atamayız.'





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Başlığa bakıldığında 'Cana kastediliyor' diyor. Halbuki canların kurtarılması için bir karar alınıyor. Dolasıyla Birgün gazetesi falan bunlar biraz dürüst olsunlar. "

İkinci haber: İşçilere ayrımcılık

Birgün'ün ikinci fıkra gibi haberi ise 'İşçilere ayrımcılık' oldu.

Karahasanoğlu söz konusu haberle ilgili de şunları kaydetti:

Devlet, kamuda çalışan işçilere, asgari ücretin çok üzerinde maaş veriyormuş. Özel işyerlerindeki işçiler ise asgari ücretin etrafında maaş alıyorlarmış.

Şimdi buna şöyle yaklaşması gerekirken Birgün gazetesinin, 'Devlet aslında bu işte öncülük yapıyor. Özel şirketlerde devleti örnek alsınlar. Devlet şu kadar bütçe açığı verdiği halde yine de işçisine asgari ücretin çok üzerinde maaş veriyor. Ama özel işyerleri devletten çok daha az veriyor. Bu noktada özel işyerleri de kendilerine devleti örnek alıp asgari ücretin üzerinde maaş versinler.' demesi gerekiyor.

'İşte bu rahatsızlığa sebep oluyor' deyip tersinden bir mantıkla karşımıza çıkıyorlar. Bu noktada her zaman devlet eleştirilir. 'Devlet az veriyor, devlet sömürüyor' denir. Burada devlet feragatta bulunuyor.

Devlette verilen maaş Tayyip Erdoğan'ın önüne konuluyor. 'Bütçe açık verdi' deniliyor. Buna rağmen Tayyip Erdoğan 'verin işçilere' diyor. Ama özel işyerleri onun altında kaldığı zaman 'devleti örnek alın' diyeceği yerde Birgün gazetesi devleti eleştiriyor."