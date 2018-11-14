THY- Banjul
0553 313 94 23

Bunlar el kurutmuyor mikrop üfürüyormuş!

Her "modern" gereç sanıldığı kadar yararlı hatta masum değil!

14 Kasım 2018 Çarşamba 21:40
Bunlar el kurutmuyor mikrop üfürüyormuş!

Genellikle alışveriş merkezlerinlerde bulunan hafa üfüren ve "jet kurutma makineleri" denilen gereçler, elleri kurutmuyor aksine bulunduğunuz ortamda ne kadar mikrop varsa hepsini toplayıp onları üfürüyor. Siz de safiyane ellerim kuruyor diye beklerken üfürülen mikropları soluyorsunuz!

Elimiz herhangi bir şeye değmeden, hava yoluyla elimizi kurutmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Ancak yapılan son araştırmalarda el kurutma makineleriyle alakalı işte bu sonuç ortaya çıktı. The Journal of Applied Microbiology dergisinde yayınlanan araştırmada, araştırmacılar, temas olmaksızın parmaklara sıcak hava üfleyen el kurutma makinelerinden hava örnekleri aldı. Yapılan analiz sonucunda jet kurutucuların diğer yöntemlere kıyasla daha uzak mesafelere daha fazla mikrop yaydıkları görüldü. Jet kurutma makinelerinin içinde bulunan mikrop sayısı inanılmaz boyuttaydı ve bunu soluyorduk!

İşin aslı, gündelik hayatımızda sıkça kullandığımız hatta çoğumuzun belki her gün kullandığı bu el kurutma makineleri mikropların üremesini sağlayabilecek sıcak hava üflemekte..

2014 yılından Tüketici Hukuku Enstitüsü Genel Sekteri ve Hijyen Konseyi Sözcüsü Mehmet İmrek: ‘"Bunun insan sağlığını ciddi derecede tehlikeye düşürmesi sebebiyle, bütün kurutma makinesi markalarına karşı toplatma davası açıyoruz" demişti. Davanın ne olduğuna dair bir bilgi edinemedik.

Kağıt havlu

Yine bu meseleyle ilgili GATA yaptığı bir araştırmada; el kurutma makinelerinin yaydığı ısı ile tuvaletlerdeki bütün zararlı bakterileri içinde tutup ortama yaydığı, bu bakterilerin solunum yoluyla bulaşıcı hastalıklara sebep olduğunu açıklamıştır. Aslında denklem çok basit şöyle düşünmek lazım bu makineler üfledikleri havayı dışarıdan almıyor. Yani tuvaletin içinde dönen havayı direkt olarak ellerinize, üstümüze, yüzümüze, burnumuza basıyor.

Londra’daki Westminster Üniversitesi uzmanları test yapmışlar. Test sırasında katılımcıların elleri öncelikle eldivenle kaplanıyor ardında da MS2 bakteriyofaj süspanyisonu ile yıkanıyor. Katılımcılar eldiven giydikleri ellerini bu madde ile yıkayıp teste başlıyorlar.

Jet hava kurutma makinelerinin, sıcak hava kurutmalılara göre 20, kağıt havlulara göre de 190 misli fazla virüs saçtıklarını belirliyorlar. Hatta kullanıldıktan 15 dakika sonra bile etrafa virüsleri saçmaya devam ettikleri tespit ediliyor. Jet hava kurutma makinesi, sıcak hava üfleyene göre 50, kağıt havluya göre de 100 mislinden fazla bakteriyi hâlâ etrafında barındırıyor. Hatta sıcak hava kurutucuları virüsleri 75 cm öteye sıçratabilirken bu jet hava kurutma makineleri 3 metreye kadar sıçratabiliyor..

Sonuç olarak bu araştırmalardan anlamış olduk ki umumi tuvaletlerde en güvenilir yöntem bir peçete veya kağıt havlu ile elleri kurulamak..

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 21:40
  1. el kurutma makinesi zararlı mı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İl Göç İdaresi ayırdı, çocuğuyla ortada kaldı! "Umudumuz Başkan Erdoğan"
    1. İl Göç İdaresi ayırdı, çocuğuyla..
    2. Theresa May açıkladı: Kabine'den..
    3. Bir il de daha okullar tatil edildi
    4. Trump yanlısı Fox News’ten Jim..
    5. İstanbul Sancaktepe’de hareketli anlar!
    6. IMF'den Brexit açıklaması
    7. Taraftarlar 'Paralar nerede?' diye..
    8. Köy yolunda mahsur kalan 22 kişi, 2..
    9. Almanya, 'casusluk' bahanesiyle 'EGM..
    10. Fatih hocanın savunması ortaya çıktı!
    11. Akşener - Kılıçdaroğlu görüşmesinin..
    12. Donald Trump yaptığı paylaşımla rezil..
    13. Tekirdağ'da rögarın içinde can pazarı
    14. Muş'ta kar nedeniyle mahsur kalan 22..
    15. Yangının ortasında Amerika'lı kadının..
    16. Cengiz Arslan Dünya şampiyonu oldu
    17. Ryan Babel, bedavaya gidiyor!
    18. Amerika sınırında kriz: Sayı hızla..
    19. Koeman'dan Cocu itirafı!
    20. Ali Koç'tan Jailson açıklaması: Cezası..
    Kemalistler 28 Şubat'ı yeniden mi hortlattı? "M. Kemal'e hakaret" bahanesiyle bir tutuklama daha!
    Kemalistler 28 Şubat'ı yeniden mi hortlattı? "M. Kemal'e hakaret" bahanesiyle bir tutuklama daha!
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi