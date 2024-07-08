Bunlar bu işte! Pisliğin, sapkınlığın, kokuşmuşluğun, ikiyüzlülüğün yuvası

Türkiye gazetesi yazarı Yücel Koç, Avrupa'nın Bozkurt işaretine karşı tutumunu eleştirdi. PKK ve diğer terör örgütlerini destekleyen Avrupa'nın, Bozkurt işaretini yasaklamaya çalıştığını belirten Koç, Merih Demiral'ın Bozkurt işareti yapmasının ardından UEFA'nın iki maç ceza verdiğini hatırlattı. Koç, Avrupa'nın ikiyüzlü tutumunu sert bir şekilde eleştirdiği yazısında şunları kaydetti:

"PKK’lı, FETÖ’cü, DHKP-C’li teröristlerin hamisi Avrupa…

Senelerdir Türk milliyetçilerini suç örgütü, hatta terörist sınıfına sokmaya çalışıyor.

Almanya’nın arka bahçesi Avusturya, 2019’da yaptı bu ikiyüzlülüğü.

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Bunlar sözde özgürlükler ülkeleri ya!...

İslam’ı çağrıştıran flama ve işaretlerle birlikte, Türk’ün sembolü ‘bozkurt’ işaretini de yasakladı, yapanlara 1 ay hapis ve para cezasını kanunlaştırdı.

Abisi Almanya ve diğer birkaç ülke daha benzer girişimleri defaatle gündemine taşıdı, ancak henüz resmîleştiremedi.

İşte bu Avusturya’ya iki gol atarak Avrupa Şampiyonası’ndan eleyen millî futbolcumuz Merih, gol sevincini Türk’ün sembolü Bozkurt işareti ile gösterince Avrupa zehir yemiş köpek hâllerine büründü.

Şampiyonaya ev sahipliği yapan Almanya’nın İçişleri Bakanı UEFA’ya şikâyette bulundu, Ceza Kurulu Başkanı Avusturyalı (ve büyük ihtimalle Yahudi) Thomas Partl olan UEFA, örneği görülmemiş biçimde Merih’e iki maç cezayı yapıştırdı.

Bu kişi, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) eski Başkanı Sepp Blatter ve UEFA eski Başkanı Michel Platini rüşvet ve yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle İsviçre'de dava edildiğinde bile, ne hikmetse hep soruşturma dışında bırakılmış.

Batı’da bütün kritik noktalarda olduğu gibi, futbolun da kimin kontrolünde olduğunu, bu karar bir kere daha gözler önüne serdi.

Hollanda millî takım oyuncusu Wout Weghorst ülkesinin simgesi aslan pençesi işareti yaptığında, Yahudi futbolcu sahaya İsrail’in soykırımını destekleyen bantla çıktığında kılını kıpırdatmayan; Sırp futbolcular çetnik selamı verdiğinde, Kosovalı oyuncular İsviçre’de çift başlı kartal selamı yaptığında sadece para cezası ile geçiştiren, taraftara münasebetsiz yerini gösteren İngiliz’e bile sadece bir maç ceza veren UEFA, ne hikmetse Türk’ün selamı ‘Bozkurt’ işaretinden çok rahatsız oldu ve Merih Demiral’a iki maç men cezası verdi.

Üstelik bunu öyle ayarlamışlar ki, itiraz hakkı da bulunmuyor.

Hazımsızlıkta başı çeken Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser “Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim statlarımızda yeri yok. Avrupa futbol şampiyonasının ırkçılık için platform olarak kullanılması kabul edilemez” diyor.

Kim diyor bunu?

Gazze’de on binlerce çocuğu, kadını vahşice katleden İsrail’in soykırımını meşru göstermeye çalışan, tarihin en büyük katliamlarından birine uğrayan Filistinlilere desteği yasaklayan Almanya’nın İçişleri Bakanı.

Ya UEFA’ya ne demeli?

Bugüne kadar onlarca futbolcu, satanistlerin şeytanı sembolize eden işaretlerini, masonluğun tek göz işaretini yaptı, herhangi bir yasaklama iması bile duyduk mu?

Tam aksine Avrupa takım kaptanları bu sapkınlığa desteğe mecbur bırakıldı, Fransa’da LGBT bandı takmayan Muhammed Camara’ya dört maç ceza verildi.

Katar, 2022’deki Dünya Kupası maçları öncesinde takım kaptanlarının LGBT’ye destek için bant takmasını yasakladığında en çok hoplayan kişi de Alman Bakan Faeser olmuş, FIFA Başkanı’nın yanında kol bandı takarak kararı protesto etmiş ve LGBT’ye destek olmuştu.

Bunlar bu işte!

Sömürdüğü ülkelerden elde ettiği kanlı parayla hak etmediği bir zenginlik yaşayan Batı, özünde işte böyle bir pisliğin, sapkınlığın, kokuşmuşluğun, ikiyüzlülüğün yuvasıdır.

Bozkurt ise dünyada adaleti, din özgürlüğünü ve mazlumların hakkını korumayı ilke edinen Türk’ün sembolüdür.

Bundan korkmasınlar da ne yapsınlar!"