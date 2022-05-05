Bunlar bilimden yana değil miydi? İçki tüketimindeki düşüş Cumhuriyet’e battı

‘Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil’ şeklinde bütün dünyada bilimsel olarak kabul edilirken Cumhuriyet gazetesi yaptığı haberlerle içki tüketiminin azalmasından yakındı.

‘İçki’ye yüzde 4 bin zam’ yapıldığına dikkat çektiler!

Cumhuriyet gazetesi, “2002 yılında 70’lik rakının fiyatı 8 lira civarındayken bugün 255 liraya ulaştı. ‘İçkiye’e yüzde 3 bin zam” başlığıyla yayınladığı haberinde, “Geçen yıl Türkiye’de toplam alkollü içki tüketimi yüzde 11 artışla 1 milyar 122 milyon 593 bin 148 litreye çıkarken bundan elde edilen ÖTV geliri ise yüzde 37 artışla 22 milyar TL’yi aştı. Türkiye’nin milli içkisi rakının (70’lik) fiyatı 2002’de 8 TL civarındayken, bugün aradan geçen 20 yılda yüzde 3 bin arttı. Yıl başındaki son ÖTV artışı ile birlikte alkol oranı yüzde 45 olan 70’lik rakının ortalama raf fiyatı 255 TL’ye çıktı. Ürün fiyatına göre vergi oranı ise yüzde 296’ya yükseldi.” ifadelerine yer verildi.

İnsanlığı yok eden alkol tüketimine ilişkin bunları yazdılar!

İnsanlığı yok eden alkol tüketimine ilişkin Cumhuriyet gazetesi, ilgili haberinde şu ifadeleri kullandı:

“2020’de iç piyasaya arz edilen toplam şarap miktarı 86 milyon litre olurken, Türkiye’nin alkollü içki ihracatı ise yıllardır büyük gelişim göstermiyor. Bira ihracatı son bir yılda 62 milyon litreden 68 milyon litreye çıkarken, Türkiye’nin şarap ihracatı ise azalıyor. 2019’da 3 milyon litre ihracat varken, geçen yıl bu miktar 2 milyon litreye geriledi.

Her yıl ocak ve temmuz olmak üzere alkollü içkideki ÖTV iki kere zamlanıyor. Astronomik ÖTV artış oranları nedeniyle alkollü içkide evde üretim de artıyor. Son 14 yılda alkollü içkilerden devletin elde ettiği ÖTV geliri 116 milyar TL’yi aştı. 2021’de içkide devreye girmeyen ÖTV artışları kaçak ve sahte içki piyasasının önüne set çekmişti. ÖTV’nin devreye girmediği dönemde kaçak rakıda yüzde 40’lık bir düşüş oldu. Kayıtlı rakı miktarı 25 milyon litreden 30 milyon litreye çıktı. Kayıtsız kısmı ise 12 milyon litreden 7 milyona düştü. 2022 yılı başında alkollü içkiye yapılan yüzde 47.4’lük ÖTV zammının bu yıl yine kaçağı patlatması bekleniyor.

Türkiye’de kişi başı mutlak alkol tüketiminin 1 litrenin altında, dünyada ise bu yaklaşık 7 litre. Turizm rakamlarının dahil edildiği haliyle bile Türkiye, dünyada kişi başı alkol tüketiminde 148. sırada yer alıyor.

Türkiye’de distile alkollü içkiler sektörünün kapasite kullanım oranı yüzde 29.6, biranın yüzde 57.5, şarap sektörünün ise yüzde 46.6 civarında olduğu tahmin ediliyor. Dünyada alkollü içki pazarının 2024’te 1.75 trilyon dolara çıkacağı öngörülüyor.”