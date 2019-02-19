Bunlar baro mu, marjinal örgüt mü?

Oğuzhan Gültekin Ankara

İstanbul’da 85 hafta süren sözde adalet nöbeti Türkiye genelinde yapılmak üzere Bursa’da başladı. Ankara, İzmir, İstanbul barosu dâhil 10 baronun katılımıyla Bursa Adalet Sarayı önünde açıklamalar yapan baro başkanları skandal ifadelere imza attı. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti Afyon Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, “Şu anda örtülü, örtüsüz, zengin fakir, eğitimli, eğitimsiz bütün insanlar eşit olarak değerlendiriliyor. Anayasada eşitliği en doğru uygulayan bizim partimizdir. Bugüne kadar yaptıklarımız gerçekten hem sosyal devlet anlamında, hem de demokrasinin gerçekleşmesi anlamında yapılan faaliyetlerdir. Anayasanın diğer bütün halkalarını teminat altına almış bir partiyiz. Dolayısıyla böyle nöbetlere gerek yok. Adalet Türkiye’de en yüksek seviyesine gelmiştir. Kaliteli, hızlı hale gelmiştir. 15 Temmuz Hain Darbe teşebbüsü sonrasında devlet içinde bulunan hainler temizlendi ve temizlenmeye devam ediyor bildiğiniz gibi. Bu iş tamamen sona erdiğinde ülkemize, milletimize yeni elemanlar, yeni avukatlar, hâkimler, savcılar kazandırarak hukuk sistemimizi, adaletimizi daha üst seviyelere çıkaracağız. Bundan yana kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah önümüzdeki seçimlerden sonra Türkiye daha güzel günler görecek” dedi.

Üyelerin sorunlarını çözsünler

Baroların avukatların hakkını savunmak için, onların işlemlerini yapmak için kurulan bir meslek örgütü olduğunu belirten Avukat Hasan İlter, “Önce kendi meslektaşlarımızın dertlerine, sıkıntılarına çare bulsunlar, sonra siyasete bulaşacaklarsa yine bulaşsınlar. Sırf barolar değil, bütün meslek kuruluşları önce kendi üyelerinin menfaatlerini savunmalı. Barolar kendi menfaatlerinden çok mesleğimizi siyasete alet ediyorlar. Avukatlık mesleğinin gururunu da, onurunu da zedeliyorlar. Hepsinden ziyade bize büyük yaralar açıyorlar. Bu şekilde baroların başka konularla uğraşması mesleğimize yakışmayan davranışlardır” diyerek tepkisini dile getirdi.