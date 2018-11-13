Bunlar bağışıklığınızı çökertiyor!



ŞEKER TÜKETİMİ

Aşırı miktarda şeker ve şekerli gıda tüketiminin bağışıklık sistemini zayıflattığı gösterilmiştir. Şeker ağızdan içeri girdikten sonraki 30 dakika içinde olumsuz etkileri başlar ve 5 saat boyunca devam eder. Akyuvarların yabancı maddeleri parçalama yeteneklerini yarı yarıya azaltır.

Düzenli bir şekilde şeker tüketilmesi, bağışıklık sisteminin kronik olarak baskılanmasına yol açar. Hayatınızdan çıkarın ve çocuklarınızı da şekere alıştırmayın. Çocuklarınıza gazlı içecekler ve gazozlar içirmeyin. İlla meyve suyu içecekseniz, evde kendiniz taze mevsim meyvesinden sıkın ama daha iyisi meyvenin kendisini tüketin.

Dünyada şeker üretimi yirminci yüzyılda hızla arttı. Onsekizinci yüzyılda İngiltere’de kişi başına şeker tüketimi yılda 5-6 gram (kilogram değil, gram) iken, 2011 yılında Avrupa’da ortalama şeker tüketimi 37 kilograma çıktı. Dünyada en fazla şeker tüketen ülke İsrail, kişi başına yılda 70 kilogram şeker tüketiyorlar.

Türkiye’de 2011 yılında kişi başına yıllık şeker tüketimi, 29,61 kilogram olarak gerçekleşti. Bu kadar fazla şeker tüketimi, tarihin hiçbir döneminde görülmedi. Binlerce yıl boyunca insanoğlu şeker olmadan yaşadı. Şekerin aşırı tüketiminin bağışıklık sistemi cevabını bozduğunu ve obeziteye sebep olduğunu biliyoruz. Üstelik kanser hücreleri de şekerle besleniyor.

Şekerin vücudunuz için hiçbir faydası yok. Şeker yiyerek vücudun hiçbir temel ihtiyacını karşılamıyorsunuz. Üstelik bir de sağlığınızı bozuyor. Şeker tüketmeye devam etmeniz, sadece şeker üreticilerine fayda sağlıyor, bol bol para kazanıyorlar. Sağlığınızı korumak için rafine şekerden, şekerli yiyecek ve içeceklerden uzak durun.

SİGARA

Sigara, dünyadaki en önemli zararlılardan bir tanesi. Kanserlere sebep olması ve pek çok hastalığa davetiye çıkarmasının yanında, doğal öldürücü hücrelerin aktivitesini azalttığı gösterilmiştir. Sağlıklı yaşamak ve dengeli çalışan bir bağışıklık sisteminiz olmasını istiyorsanız, sigara içmeyin ve yanınızda da içirmeyin. Unutmayın, pasif içici olmak da en az aktif içici olmak kadar sağlığa zarar veriyor.

YETERSİZ BESLENME

Bağışıklık sisteminin direncini düşüren en yaygın sebep, yetersiz beslenmedir. Vücudun ihtiyacı olan temel maddelerin yetersiz miktarda alınması bağışıklığı zayıflatır ve hastalıklara zemin oluşturur.

YETERSİZ TAZE SEBZE MEYVE TÜKETMEK

Düzenli ve yeterli miktarlarda taze sebze ve meyve tüketmemek bağışıklık sistemini zayıflatır. Vitamin ve mineral yönünden zengin, yüksek lifli sebze ve meyve tüketimi bağışıklık sistemini destekler, hasta olma ihtimalini de azaltır. Her sebze ve meyveyi, mevsiminde doğal olarak tüketin; yazın domates, kışın pırasa yiyin.

Mevsimi dışında sebze ve meyve tüketimi hastalıklara ve kansere davetiye çıkarmaktır.

ŞİŞMANLIK

Tıpkı yetersiz beslenmek gibi, aşırı kilolu olmak da bağışıklık sisteminin dengesini bozuyor. Sık sık hastalanmak istemiyorsanız, fazla kilolarınızdan kurtulun.

ALKOL İÇMEK

Alkol tüketenlerde, doza bağlı olarak bağışıklık sistemi hücrelerinin işlevlerinde azalma olduğu gösterilmiştir. Yani ne kadar fazla içerseniz, bağışıklık sisteminiz o kadar fazla baskılanır. Alkolden uzak durun.

KARAMSARLIK

Duygusal durumunun bağışıklık sistemini direkt olarak etkilediği gösterilmiştir. Mutlu ve olumlu bir tutum ve ruh haline sahip olanlarda bağışıklık sistemi çok daha iyi çalışır. Tam tersi bir durum, yani depresif ve mutsuz bir ruh hali ise bağışıklığın zayıflamasına sebep olur. Mutsuz ve karamsar olduğumuz zamanlarda daha kolay hastalanırken, mutlu, huzurlu ve olumlu olduğumuz zamanlarda kolay kolay hastalanmayız.

STRES

Stres durumu, vücutta stres hormonu adı verilen, ‘adrenalin’ ve ‘kortizol’ gibi birtakım hormonların salgılanmasını artırır. Bu hormonlar, timus bezinin gerilemesine yol açar ve bağışıklık sistemini baskılarlar. Sonuçta kişinin kanser ve diğer hastalıklara yakalanma ihtimali artar. Bundan dolayı, kanser hastalarının strese girmemeleri, mutlu, huzurlu ve umutlu olmaları iyileşme ihtimallerini artırır.

AZ SU İÇMEK

Yeteri kadar su tüketmeyenlerde bağışıklık sisteminin baskılandığı gösterilmiştir. Normal kilodaki yetişkin bir insanın günde 2 ile 3 litre arasında su tüketmesi gereklidir. Unutmayın, dünyadaki her madde gibi su da zehirleyebilir, çok aşırı su içmekten kaçının, dengeli tüketin.

YALNIZ YAŞAMAK

Yalnız bir hayat süren insanların, kalabalık yaşayan insanlara göre daha fazla hastalandıkları gösterilmiştir. Yalnız kalmayın, hayatınızı zenginleştirin, etrafınızı sevdiklerinizle donatın.