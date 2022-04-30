Yeniakit.com.tr

Çağlayan Eren ve Bilge Kuru Eren çifti arasındaki boşanma davasında karşılıklı istenen yüksek tazminat oranları gündem oldu.

Biri 6 milyon biri 11 milyon istedi!

Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP) kurucu üyesi Bilge Kuru Eren, eşi iş adamı Çağlayan Eren'e, 2018’de 6 milyon lira tazminat ve 75 bin lira nafaka istemiyle boşanma davası açmıştı.

Çağlayan Eren, eşinin tazminat talebine, "İhtiyacım var, annemin evinde kalacağım" diyerek itiraz etti.

Bilge Kuru Eren, eşinin evden ayrıldığını ancak daha sonra bir kadın ile tatile gittiğini ve bu tatilin fotoğraflarının da mevcut olduğunu iddia etti.

Çağlayan Eren de eşine 11 milyon lira tazminat ve 7 bin 500 lira nafaka istemiyle karşı dava açtı.

Bunlar AK Partili mi AKP'li mi?

Çağlayan Eren’in avukatının yazdığı dilekçede, Bilge Kuru Eren’in "zina" yaparak "Ahlaka ayrı davrandığını ve evlilik birliğinde kusurlu olduğu" öne sürüldü.

Taraflar arasındaki boşanma davasının 2018'den beri devam ettiği öğrenildi.

Bilge Kuru Eren, BİKAP adına düzenlediği etkinliklerde AK Partili isimlerle bir araya gelirken iş adamı eşi Çağlayan Eren'in de AK Parti'ye yakın olduğu iddia ediliyor.