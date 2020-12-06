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Spor Bundesliga'da zirve mücadelesi nefesleri kesti: 6 gol!
Spor

Bundesliga'da zirve mücadelesi nefesleri kesti: 6 gol!

Bayern Münih, Bundesliga 10. hafta mücadelesinde evinde RB Leipzig'i ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadelede fileler 6 kez sarsıldı ve puanlar paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 09:29:00 -
Bundesliga'da zirve mücadelesi nefesleri kesti: 6 gol!

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında zirveyi paylaşan iki takım, kozlarını Bayern Münih ve RB Leipzig ile paylaştı. Gol düellosunda mücadele 3-3 sona ererken taraflar birer puanla sahayı terk etti. Konuk Leipzig 19. dakikada Nkunku ile öne geçerken, Münih Musiala 30 ve Thomas Müller ile 34 ile cevap verdi. Münih'in üstünlüğü sadece 2 dakika sürdü ve Leipzig 36. dakikada Kluivert'in golüyle 2-2 öne geçti.
Konuk Leipzig, mücadelenin ikinci yarısına hızlı başladı ve Emil Forsberg ile durum 3-2 oldu. İkinci takımın üçüncü golünü atan Thomas Müller, son sözü 75. dakikada Münih'te yaptığını söyledi: 3-3.
Bu sonucun ardından Münih skorunu 23'e çıkararak zirvede yer alırken, Leipzig skorunu 21'e çıkararak ikinci sırada kaldı.

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