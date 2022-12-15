Bundan sonrasını Kılıçdaroğlu düşünsün!

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, YSK hâkimlerine yönelik yaptığı hakaretlerle ilgili açılan dava neticesinde 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK hâkimlerine yönelik yaptığı hakaretlerle ilgili açılan dava dün karara bağlandı. Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İmamoğlu istediğini aldı. Nedenine gelince... Verilen cezanın bir siyasi yasak getirmesi meselesinde kafalar karışık. Detaylar kısa sürede ortaya çıkar. Zaten kararın kesinleşmesi için Yargıtay'ın da onaması gerekiyor. Kararın detayları ne olursa olsun cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir sorun teşkil etmiyor. Siyasi yasağı ise aldığı ceza süresi kadar. Yani 2 yıl 7 ay.

Cumhurbaşkanı adayı olur ve seçilirse yargılama zaten duruyor. Yani nereden bakarsanız bakın İmamoğlu açısından hiçbir yaptırımı olmayan tuhaf bir karar. Ama halkın gözünde itibarını yitirmiş başarısız bir belediye başkanı imajına sahip olan İmamoğlu'na bu karar can suyu oldu.

Artık İmamoğlu'nun bu karar üzerinden bir mağduriyet edebiyatı yapacağını, Kılıçdaroğlu ile giriştiği cumhurbaşkanlığı yarışında bir koz olarak kullanacağını beklemek de sürpriz olmaz. Zaten CHP'lileri dün saat 16.00'da Saraçhane'deki İBB binasının önüne çağırması, Meral Akşener'in de bu çağrıya destek için Ankara'dan İstanbul'a yola çıkması bunu gösteriyor. Bu kararla birlikte aylardır bir aday çıkaramayan muhalefette cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması yeniden başlıyor. Bu hamur daha çok su kaldırır. Bundan sonrasını 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu düşünsün.