Bundan sonra böyle işinize gelirse! Türkiye'nin kararı Çin'i hoplattı

Küresel otomobil piyasasında Çin menşeli markalar, son dönemde büyük bir atılım yaptı.

Çinli markaların art arda çıkardığı otomobil modelleri dünyaya ihracata başladı.

Piyasadaki muadillerine göre oldukça ucuza satışa çıkartılan otomobiller tüm piyasayı altüst etti.

Bu durum Avrupa markalarını olumsuz etkilerken Avrupa Birliği, Çinli markalara ek vergiler getirerek bu yükselişi engellemek istiyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden, Çinli elektrikli araçlara uygulanan yüzde 25’lik vergiyi yüzde 100’e çıkarmış ve bazı ek masraflar getirmişti.

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Türkiye de yüzde 40 ek vergi getirdi

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni karara göre, 7 Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, Çin'den ithal edilen tüm araçlara yüzde 40 ek vergi getirilecek.

Ek gümrük vergisi; yüzde 40 ek vergi ile 7 bin dolar/adet seçeneklerinden yüksek olanı seçilerek uygulanacak.

Uygulanan yüzde 40 ilave gümrük vergisi, tüm yakıt türlerindeki araçlar için geçerli olacak.

Yüzde 40'lık vergi, daha önce sadece elektrikli otomobillere uygulanıyordu.

"Türkiye'nin kararına şiddetle karşıyız"

AB ve Türkiye'den gelen bu ek vergi uygulamalarına Çin'den tepkiler yükseliyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin Çin menşeli araçlara getirdiği ek vergiye ilişkin açıklamada bulundu.

Bloomberg News'un aktardığı habere göre Türkiye'ye ayrımcı tarifelere son vermesi çağrısının yer aldığı açıklamada, "Türkiye'nin elektrikli otomobil tarifesine dair aldığı karara şiddetle karşıyız. Firmalarımızın haklarını savunmak için gerekeni yapacağız." ifadeleri kullanıldı.

"DTÖ'de dava açma hakkımızı saklı tutuyoruz"

Çin makamları AB'yi de hedef aldı.

Çin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Çinli üreticiler hakkında yürüttüğü sübvansiyon soruşturmasının ardından ülkeden ithal elektrikli araçlara getirdiği ek gümrük vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) dava açabileceği uyarısında bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yadong, yaptığı açıklamada, planlanan tarife artışına karşı "DTÖ'de dava açma hakkını saklı tuttuklarını" belirtti.

AB Komisyonu, Çin'in elektrikli otomobil üretimine sağladığı devlet sübvansiyonlarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında ithal elektrikli araçların büyük bölümüne geçici olarak ek yüzde 21 gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu.

Komisyonun kararının, "olgusal ve yasal zeminden yoksun olduğunu" savunan Sözcü Hı, "Bu adım, yalnızca Çinli elektrikli araç üreticilerinin yasal haklarına ve çıkarlarına zarar vermekle kalmayacak, Avrupa Birliği de dahil dünyada genelinde otomobil üretim ve tedarik zincirlerinin insicamını bozacaktır." dedi.

Hı, kararın açıkça korumacı bir davranış olduğunu ve DTÖ kurallarını ihlal etmiş olabileceğine işaret ederek, "Çin şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için DTÖ'de dava açma hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadesini kullandı.

AB'nin sübvansiyon soruşturması

AB Komisyonu, Ekim 2023'te Çin'den ithal elektrikli araçlara sübvansiyon soruşturması başlatma kararı almıştı.

Komisyon, soruşturma kapsamında incelenen Çinli üreticilerden, AB makamlarıyla işbirliği yapan BYD'ye yüzde 17,4, Geely'e yüzde 20, işbirliği yapmayan SAIC Motor'a ise yüzde 38,1 ek gümrük tarifesi uygulanacağını bildirmişti.

Geçici ek vergilerle normalde yüzde 10'luk standart tarife uygulanan elektrikli araçlar için gümrük tarifesi yüzde 31'e çıkacak. Komisyonun, yeni vergileri üye ülkelere kabul ettirip kalıcı hale getirmesi için 4 aylık süresi bulunuyor.

Çin Ticaret Bakanlığı dün, kararın duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, "AB Komisyonu, bir yanda yeşil kalkınmanın bayraktarlığını yaparken diğer yanda korumacılık sopasını sallıyor, ticari ve ekonomik meseleleri siyasileştirerek silah haline getiriyor." ifadesine yer verilmişti.