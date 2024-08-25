  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bundan güzel anlatılamazdı! Sıradaki Kim? Muharrem İnce’nin paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı
Gündem

Bundan güzel anlatılamazdı! Sıradaki Kim? Muharrem İnce’nin paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı

Yeniakit Publisher
2024-08-25 13:29:00 -
Bundan güzel anlatılamazdı! Sıradaki Kim? Muharrem İnce’nin paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2019 yılında katıldığı Deniz Yavuzyılmaz'ın düğün fotoğrafını paylaşarak 'Sıradaki kim?' diye sordu.

Memleket Partisi Muharrem İnce, 2019 yılında evlenen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın düğününde çekilen ve kendisinin de bulunduğu fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikah fotoğrafında kendisi ile birlikte CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti eski Genel Başkanı Mera Akşener, ve CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer alıyor.

 

SIRADAKİ KİM?

İnce, sırayla herkesin çıktığını söylerken sıradaki kim diye sordu. İnce paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Önce ben çıktım fotoğraftan. O sırada İstanbul İl Başkanı olan Canan Hanım ve Genel Başkan olan Kemal Bey çıktı sonra… sıradaki kim? İsmet İnönü ve Bülent Ecevit vefat ettiklerinde CHP üyesi değillerdi. Vefasızlık yapanlar sıranın kendilerine geleceğini bilmelidir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eski koltuklara yeni yüzler değil, siyasete yeni yollar lazım. Üçüncü yol onun için var. Yürüyelim…"

Muharrem İnce’nin bitişi! ‘Memleket’ battı
Muharrem İnce’nin bitişi! ‘Memleket’ battı

Gündem

Muharrem İnce’nin bitişi! ‘Memleket’ battı

Muharrem İnce de Akşener gibi emekli mi oluyor? Safi masraf! Bazen olmayınca olmuyor işte
Muharrem İnce de Akşener gibi emekli mi oluyor? Safi masraf! Bazen olmayınca olmuyor işte

Medya

Muharrem İnce de Akşener gibi emekli mi oluyor? Safi masraf! Bazen olmayınca olmuyor işte

{relation id:1853665 slug:'muharrem-incenin-bitisi-memleket-batti'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23