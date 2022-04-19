Bunda utanma da kalmadı! Palavracı Levent Gültekin'e jet yalanlama

Son dönemde attığı palavralarla gündeme gelen ve utanmadan yoluna devam eden Levent Gültekin, 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde KONDA Araştırma'nın sahibi Bekir Ağırdır'ın Abdullah Gül'ün adaylığı için 4 liderin önüne anket koyduğunu iddia etti.

Gültekin, Ağırdır'ın yaptırdığı seçim anketi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gül'ün bahçesine helikopter indirip gözdağı verdiği yalanını ortaya atarak, "Bekir Ağırdır anket koydu parti liderlerinin önüne. Abdullah Gül yüzde 60 ile kazanıyor diye. Erdoğan neden Abdullah Gül’e helikopter göndermek zorunda kaldı? Neden bir gece bir muhalefet partisi karar değiştirdi?" ifadelerini kullandı.

"Ne bizden böyle araştırma istendi ne de biz yaptık"

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ise iddia üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. Ağırdır "Ne o zaman ne şimdi, ne Gül için ne başka bir isim için ne anketimiz ne de liderlere önerimiz olmadı. Ne bizden böyle araştırma istendi ne de biz yaptık" ifadelerini kullanarak Gültekin'i yalanladı.

Atttığı yalan karşısında bocalayan Gültein bunun üzerinde, "O ilişkiyi sürdüren, o sürecin içinde olan herkesle konuştum, Gül ve bütün liderler dahil, ya onların hepsi yanlış hatırlıyor ya da Bekir bey! O sürecin şahidi herkesin bu “yalan” bilgiyi vermiş olmaları tuhaf." dedi.