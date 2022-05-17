  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li Zeydan Karalar'dan Adanaspor'a 1 milyon yüz bin TL bağış!

Başkan Erdoğan'ın resti sonrası İsveç'ten yeni Türkiye mesajı

Vay Ekrem vay! Kılıçdaroğlu'nun ardından bugün de İmamoğlu'nun videosu çıktı

İstanbul Valiliği duyurdu! İşte son bir haftada yakalanan göçmen sayısı

Ses kayıtları ortaya çıktı: Putin kan kanserine yakalandı

Aynur Doğan'dan ilk açıklama! Onu geç, APO posterini anlat Aynur

Dev rezerv var ama üretilmiyor! Dünya ülkeleri yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Başkan Erdoğan'ın resti sonrası Joe Biden'dan İsveç ve Finlandiya hamlesi

CHP'li vekil Kürtçe provokasyonunu Meclis'e taşıdı! Peki Erdoğan'ın bu görüntülerine ne diyeceksiniz?

İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı: En az 5 gün boyunca etkili olabilir
Siyaset Bunda anlaşılmayacak ne var Şerdil? Kasap ve bar sahibi rüşvet vermiş, kanuna aykırı iş yaptırmış..
Siyaset

Bunda anlaşılmayacak ne var Şerdil? Kasap ve bar sahibi rüşvet vermiş, kanuna aykırı iş yaptırmış..

Belediyeleri bünyesindeki çalışanların işlediği "organize rüşvet" suçuna ilişkin Tele 1'e konuşan CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Kasap gözaltına alınmış, bar sahibi alınmış, hala ne olduğunu bilmiyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 23:50:00 - 2022-05-18 00:03:20
Bunda anlaşılmayacak ne var Şerdil? Kasap ve bar sahibi rüşvet vermiş, kanuna aykırı iş yaptırmış..

 Yeniakit.com.tr 

Tele 1 canlı yayınında Enver Aysever'e konuşan CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, bünyesindeki personelin neden gözaltına alındığını anlayamamış.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında; "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından, Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ve belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Neyini anlamadın Şerdil?

CHP'li Odabaşı, belediyeleri bünyesindeki personellerin gözaltına alınmasına ilişkin Tele 1'e konuştu.

"Kasap gözaltına alınmış, bar sahibi alınmış, hala ne olduğunu bilmiyoruz." diyen Odabaşı, şu fiadeleri kullandı:

Tekrar söylüyorum, "şu gerekçeyle, şu arkadaşlar gözaltına alındı" diye bir bilgi yok. Eğer böyle bir şey varsa keşke Emniyet ve savcılık bizimle işbirliği yapsaydı, biz de eğer bu tür işlemler varsa onlara yardımcı olsaydık. Bize gelen bir bilgi yok. Bir bilgi olmadan yorum üzerine konuşuyorum, ne kadar doğru bilmiyorum.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay