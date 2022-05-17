Bunda anlaşılmayacak ne var Şerdil? Kasap ve bar sahibi rüşvet vermiş, kanuna aykırı iş yaptırmış..

Yeniakit.com.tr

Tele 1 canlı yayınında Enver Aysever'e konuşan CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, bünyesindeki personelin neden gözaltına alındığını anlayamamış.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında; "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından, Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ve belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Neyini anlamadın Şerdil?

CHP'li Odabaşı, belediyeleri bünyesindeki personellerin gözaltına alınmasına ilişkin Tele 1'e konuştu.

"Kasap gözaltına alınmış, bar sahibi alınmış, hala ne olduğunu bilmiyoruz." diyen Odabaşı, şu fiadeleri kullandı:

Tekrar söylüyorum, "şu gerekçeyle, şu arkadaşlar gözaltına alındı" diye bir bilgi yok. Eğer böyle bir şey varsa keşke Emniyet ve savcılık bizimle işbirliği yapsaydı, biz de eğer bu tür işlemler varsa onlara yardımcı olsaydık. Bize gelen bir bilgi yok. Bir bilgi olmadan yorum üzerine konuşuyorum, ne kadar doğru bilmiyorum.