Bunamamak için...

Onun adı hafıza, yeni tabirle belleğimiz. Bilin ki, en ünlü sanatçılar kadar politikacılar da bu meziyetlerini hafızalarına borçlular. Güçlü bir hafıza öğrenim yıllarında insanı kucaklıyor ve önce okul sonra iş hayatında adeta uçuruyor.

Bırakın güçlü hafızayı, basit şeyleri bile hatırlayamıyor olsak hayat ne kadar zor olurdu. Hayal etmesi bile korkunç değil mi? Düşünün sabah kalkıyorsunuz ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. On dakika önce arkadaşınızla neler konuştuğunuzu hatırlayamıyorsunuz.

Yaşlılıkta bunama hatırlayamamakla başlıyor..

Yani genç yaşta bunuyorsunuz. Bunuyorsunuz çünki hafızanızın çekmecelerine ulaşamıyor, neyi nereye koyduğunuzu bilemiyorsunuz!

PİŞMAN OLMADAN

Hafızayı geliştirmek mümkün. Bunun için bazı tavsiyeler var: Düzenle, ayrıntıla ve ara-bul-getir diyor uzmanlar...

Düzenlemekten kasıt şu: Öğrenmek istenilennin gözden geçirilmesi ve nasıl düzenlendiğinin incelenmesi.. Bunu soru hazırlayarak yaparsınız önce.. Sonra bu sorulara cevap ararcasına okuma yaparsınız.

Sorulara cevap verdikçe bölümler arasındaki bağlantıların neler olduğu anlaşılacak ve ilişki kurmanız mümkün olacaktır.



Her bölüm bitirilince birkaç defa tekrar edilmesi iyi olacaktır. Çünki o bölümde hatırlamakta zorlandığınız kavramların farkına varıp özellikle o kavramları gözden geçirmeniz mümkün olacaktır.

Nihayet topyekün yeniden gözden geçirin. Yani konunun ve sıraladığımız aşamaların tam olarak yapılıp yapılmadığına bakın. Bu aşamada konunun temel bölümlerinin ve bu bölümlerdeki temel kavramların hatırlanılması gerekir.

Yeşillikle yetinmeyin, illâ B12 gerekli

B12 vitamini suda eriyen bir vitamindir, fakat diğer suda eriyen besinlerden farklı olarak karaciğerde, böbreklerde ve diğer vücut dokularında depolanır. Kobalt minerali içerir ve dolayısıyla kobalamin olarak da bilinir.

Özellikle vejetaryenler ve yaşlılar B 12 vitamin eksikliği riski altında olduklarından, hakkında öğrenilebileceğiniz ne varsa öğrenmek ve takviye alırken göz önünde bulundurmak özellikle önemlidir.

B12 vitamini genellikle bitki besin kaynaklarında mevcut değildir ve vejetaryenler bu yüzden tehdit altındadır. B12 vitamin eksikliği beş veya altı yıldan önce belli olmuyor maalesef. Yani özellikle genç kızlarımızın zayıflamak uğruna sadece “yeşillikle yetinme” çabası istikballerini karartıcı bir girişimdir.

B12 kansızlığı önler. Bu vitamin sağlıklı sinir sistemi muhafazası için gereklidir. Aynı zamanda rahat bir uyku sağlar. El ve ayaklarda uyuşma B12 vitamini eksikliği ile ortaya çıkabilecek bir sorundur.

B12 Vitamini Nelerde Bulunur?

Karaciğer, böbrek, sığır veya tavuk eti, yumurta, süt, peynir ve balık B12 vitamini olan besinler arasındadır.

Erken yaşta 'Ben unutkan olduğum bunuyor muyum?' diyen hastaların çoğunda depresyon ya da aşırı duyarlılık söz konusu.. Evet depresyon da kişide unutkanlığa yol açabiliyor. Kadınlar ve erkekler açısından bakıldığında Alzheimer tipi bunama kadınlarda daha çok görülüyor.

Doğalgaz, şofben zehirlenmesi geçiren kişilerde de unutkanlık olabiliyor. Bu unutkanlıklar bunama olarak görülmüyor. Bunama var denilebilmesi için birçok zihinsel işlevin tutulması gerekiyor.

Hafıza bozuklukları, özellikle yaşlılıkta görme bozuklukları, hastanın yolunu kaybetmesi, bir objeyi kopya edememesi, konuşurken kelime bulamaması gibi durumlar Alzheimer hastalığının belirtileri.. Her 100 bunama hastasının 60'ında Alzheimer görülüyor.

Hasta çamaşır makinesinin nasıl çalışacağını bilememe, uzaktan kumandayı nasıl kullanacağını bilememe, banyo yapma, giyinme, soyunma, yemek yerken çatal kaşık kullanma gibi işlevlerini bile yerine getiremiyebilir.

Hasta sık sık aynı unutkanlıkları yapıyor. Ocağın altını açık bırakıyor, evde yangın çıkıyor. Bazı hastalarda bunamanın türünü belirlemek amacıyla nöropsikolojik testler yapılması gerekiyor. Belli yerlerde yerleşen beyin tümörleri, damar tıkanıklıkları da bunamaya sebep oluyor.

Bazı beyin hastalıkları da unutkanlığa yol açabiliyor.

Bunayacağından kaygı duyan kişiler daha çok unutuyor, belli bir eğitim düzeyinin üzerindeki kişilerde bu kaygı daha fazla. Depresyon bitince unutkanlık hemen bitmiyor. Hayattan keyif almama, huzursuzluk hali ilaçların etkisiyle daha kısa sürede ortadan kalkıyor.

Ancak unutkanlığın ya da ona bağlı bunama tablosu gibi gözüken durumun ortadan kalkması için 1.5 yıla yakın ilaç kullanmak gerekebiliyor.