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Yerel Bunalım geçiren şahıs ortalığı birbirine kattı
Yerel

Bunalım geçiren şahıs ortalığı birbirine kattı

Eskişehir'de bunalım geçiren bir şahıs, evindeki eşyaları sokağa fırlatmaya başladı. Zorla ikna edilen vatandaş sağlık kontrolünden geçmek için hastaneye götürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:37:00 -
Bunalım geçiren şahıs ortalığı birbirine kattı

Edilen bilgiye göre; Eskişehir, İstiklal Mahallesi, Esen Sokak'ta ikamet eden E.A., öğle saatlerinde 3'üncü kattaki evindeki eşyaları sokağa atmaya başladı. Yaklaşık 1 saat süren olayda şahıs mutfak tüpünden çocuk bezine kadar bir çok eşyayı sokağa fırlatarak aşağıdaki vatandaşlar için tehlike oluşturdu.

Yanına kimsenin gelmesini istemeyen şahıs, "Babam gelsin!" diyerek bağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve mahalle muhtarının ikna çabalarıyla evinden çıkarılan E.A., sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Çevreye atılan eşyalar yüzünden ortalık savaş alanına dönerken, kimse yara almadı.

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