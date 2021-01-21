‘Bunak kadın’ ifadesi adamına göre suçmuş
CHP’nin kanalı sözde ulusalcı Halk TV’de gerçekleşen skandal bir diyalog, yandaş barolar eliyle hukukun kişiye özel olarak nasıl eğilip bükülebildiğini gözler önüne serdi.
Ali Mahi İstanbul
Gazeteci Ayşenur Arslan programında CHP yandaşlığıyla bilinen İstanbul 1 No’lu Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’na, ‘Bunak kadın’ ifadesinin hakaret sayılıp sayılamayacağını sordu.Bir müddet duraksayan Durakoğlu, bunun tıbbi bir terim olduğunu ve suç sayılmadığını söyledi. Arslan’ın “bana böyle dediler” şeklindeki çıkışı üzerine Durakoğlu anında fikir değiştirerek, “Ha o zaman suç, senden hiç bunak olur mu?” diyerek, yandaş avukatlar eliyle hukukun kişiye özel nasıl eğilip bükülebildiğini canlı yayında tüm Türkiye’ye göstermiş oldu!