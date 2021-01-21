‘Bunak kadın’ ifadesi adamına göre suçmuş

Ali Mahi İstanbul

Gazeteci Ayşenur Arslan programında CHP yandaşlığıyla bilinen İstanbul 1 No’lu Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’na, ‘Bunak kadın’ ifadesinin hakaret sayılıp sayılamayacağını sordu.Bir müddet duraksayan Durakoğlu, bunun tıbbi bir terim olduğunu ve suç sayılmadığını söyledi. Arslan’ın “bana böyle dediler” şeklindeki çıkışı üzerine Durakoğlu anında fikir değiştirerek, “Ha o zaman suç, senden hiç bunak olur mu?” diyerek, yandaş avukatlar eliyle hukukun kişiye özel nasıl eğilip bükülebildiğini canlı yayında tüm Türkiye’ye göstermiş oldu!