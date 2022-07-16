  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Allah senin belanı versin pis sapık! Yaptığı hareket "oha, çüş, yuh" dedirtti

Kritik açıklama FED’den geldi! Dolar Eylül'de...

Kocası, ünlü oyuncuyu kucağında bebek varken dövdü! "Benim eşim uyuşturucu ve kumar bağımlısı" deyip açıkladı

Haluk Levent kırdı geçirdi! Biden, kısa şort, Putin ve Özgür Demirtaş'ın simidi

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete böyle uğurlandı

Tüm Türkiye’ye bayram ettirecek adım için harekete geçildi! Milyonlarca kişiye büyük müjde geldi

Emekliler bekliyordu! Zamlı maaşların yatacağı tarih belli oldu

CIA ve kuklası FETÖ’nün 15 Temmuz’a bakışı!

İslam Memiş, altın için üstüne basa basa uyardı! Bunu yapan çok fena yanılır

O ülkede Erdoğan onuruna bir caddeye İstanbul ismi verildi
Dünya Bunak Biden'dan "Orta Doğu" açıklaması: Asla gitmeyiz
Dünya

Bunak Biden'dan "Orta Doğu" açıklaması: Asla gitmeyiz

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'dan asla çekip gitmeyeceklerini söyleyerek "Bölgede Çin, Rusya veya İran tarafından doldurulacak bir boşluk bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 16:33:00 -
Bunak Biden'dan "Orta Doğu" açıklaması: Asla gitmeyiz

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 9 Arap ülkesinin liderlerinin katılımıyla düzenlenen "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi"nde konuştu.

Konuşmasında Rusya, Çin ve İran'ı hedef alan Biden, "Dünyada ve Orta Doğu'daki düzeni baltalamaya yönelik çabalara şahit oluyoruz." diye konuştu.

Biden, "Çin'in Hint-Pasifik bölgesi başta olmak üzere dünyada baskılarını artırdığını, Rusya'nın komşusu Ukrayna'ya karşı acımasız ve haksız bir savaşı sürdürdüğünü, İran'ın ise Orta Doğu'daki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine devam ettiğini" söyledi.

Buna karşılık ABD'nin bölgede aktif bir ortak olmaya devam edeceğini ve bölgedeki müttefiklerine terörle mücadelede destek olacağını ifade eden Biden, "Asla çekip gitmeyeceğiz ve bölgede Çin, Rusya veya İran tarafından doldurulacak bir boşluk bırakmayacağız." dedi.

İran ile nükleer görüşmelere de değinen Biden, ABD'nin diplomatik çabalarını sürdüreceğini ancak İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin vermeyeceğini vurguladı.

Biden konuşmasında, "ABD, kurallara dayalı uluslararası düzene katkıda bulunan ülkelerle ortaklığını desteklemek ve güçlendirmek için çalışacak. Bu ülkelerin de kendilerini dış tehditlere karşı koruyabilmelerini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki kara savaşlarının ve ABD güçlerinin katıldığı savaşların halihazırda devam etmediğini ve bu durumdan gurur duyduklarını aktaran Biden, "Bölgede hiçbir ülkenin bir diğerini askeri yollarla kontrol etmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Biden, "ABD her zaman insan haklarını destekleyecektir. Gelecek, nüfuslarının tüm potansiyelini ortaya çıkaran ülkeler tarafından kazanılacaktır" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23