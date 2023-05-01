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Dünya Bunak Biden yaptı yine yapacağını: Her şeyi unutup ayrıldı
Dünya

Bunak Biden yaptı yine yapacağını: Her şeyi unutup ayrıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-01 13:59:00 - 2023-05-01 14:49:26

ABD Başkanı Joe Biden, kendisine hediye sunan konuklara veda edip alandan uzaklaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, kendisine hediye sunan konuklara veda edip alandan uzaklaştı.

Yaptığı gaflar ve unutkanlıklar ile gündeme gelen, demans ve alzaymır hastası olduğu iddia edilen Joe Biden, yine gündemde. Kendisini ziyaret eden askeri heyetin sunduğu hediyeleri kabul etmek yerine etrafına bakınan Joe Biden, alanı terk etti. Şaşkın bakışlar altında uzaklaşan Biden'ın yaptıkları anbean görüntülendi.

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