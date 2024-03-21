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Dünya Bunak Biden NATO’yu karıştırdı
Dünya

Bunak Biden NATO’yu karıştırdı

Yeniakit Publisher
2024-03-21 09:45:00 -
Bunak Biden NATO’yu karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, NATO'dan bahsederken iki İskandinav ülkesi Finlandiya ve Norveç'i karıştırdı.

Salı günü Nevada'nın Reno kentinde düzenlenen kampanya etkinliğinde konuşan Biden, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile 2023 sonbaharında, ölümünden birkaç gün önce yaptığı konuşmayı hatırlattı.

Kissinger'ın kendisini "NATO'yu daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirdiği" için övdüğünü iddia etti.

Ancak konuşmada iki İskandinav ülkesi Finlandiya ve Norveç'i karıştırdı.

Kissinger'ın kendisine “Bir bakıma Avrupa'yı birleştirdiniz. İsveç ve Norveç'i dahil ederek NATO'yu ve NATO'nun sınırlarını genişlettiniz.” dediğini aktardı.

Finlandiya, Nisan 2023'te NATO üyesi oldu.
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Norveç ise NATO'nun kurucu ülkeleri arasında yer alıyor.

(Kaynak: TRT Haber)

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