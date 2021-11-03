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Dünya Buna "R" denir! Yunanistan'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Buna "R" denir! Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin gazına gelerek Akdeniz'de ve Ege'de provokasyona soyunup gerilimi tırmandıran Yunanistan, Türkiye'nin kararlılığı karşısında geri vites yapmak zorunda kaldı. Ankara'nın provokasyonlar karşısında askeri gücünü gösteren hamleleri, Atina'ya geri adım attırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 20:50:00 -
Buna "R" denir! Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği (AB) ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) gazına gelerek Akdeniz'de ve Ege'de provokasyona soyunup gerilimi tırmandıran Yunanistan'da Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina'nın Türkiye ve Türk toplumu ile yapıcı bir diyalog istediğini belirtti.

Slovenyalı mevkidaşı Anze Logar ile Atina'da bir araya gelen Dendias, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Yunanistan-Slovenya ilişkilerinin yanı sıra Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Dendias, Yunanistan'ın, Türkiye'ye ve Türk halkına yönelik art niyeti olmadığını savunarak, "Yunanistan, Türk toplumu ile diyalog arzulamaktadır. Çünkü Türk toplumunun büyük bir kısmının hala Avrupa ile entegrasyonu ve farklı bir süreci umduğuna inanmaktadır." diye konuştu.

Ankara'nın provokasyonlar karşısında askeri gücünü gösteren hamleleri, adeta Atina'ya geri adım attırdı. Şimdi diyalog çağrısı yapan Yunan Bakan Dendias, ülkesinin yapıcı bir tavır sergilediğini öne sürdü.

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Yorumlar

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