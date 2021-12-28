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Medya Buna kargalar bile güler! Erdoğan onlardan çok korkuyormuş
Medya

Buna kargalar bile güler! Erdoğan onlardan çok korkuyormuş

Murat Sabuncu, Soros'tan fonlanan t24 internet sitesindeki yazısında, kargaları bile güldüren bir iddiayı ortaya attı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın en riskli gördüğü siyasi rakiplerin Ekrem İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş olduğunu ileri süren Sabuncu, söz konusu isimlerin ikisinin de değiştirme gücüne sahip olduğunu savundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 14:08:00 -
Buna kargalar bile güler! Erdoğan onlardan çok korkuyormuş

Murat Sabuncu, Soros'tan fonlanan t24 internet sitesindeki yazısında, kargaları bile güldüren bir iddiayı ortaya attı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın en riskli gördüğü siyasi rakiplerin Ekrem İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş olduğunu ileri süren Sabuncu, söz konusu isimlerin ikisinin de değiştirme gücüne sahip olduğunu savundu. İşte Sabuncu'nun o herzeleri:

"İmamoğlu ve Demirtaş, Erdoğan'ın en riskli gördüğü siyasi rakipleri. Muhtemelen haklı…

İkisi de genel başkan değil…

Ama ikisinin de en az partilerinin genel başkanları kadar ağırlıkları var…

İkisi de değiştirme gücüne sahipler…

Biri aday olarak biri seçmen kitlesine yaptığı çağrıyla "İstanbul demek Türkiye demektir" diyen güçlü liderin en kritik gördüğü yerde mağlup olmasında önemli rol oynadılar…

İkisi de sadece onlara oy verenler arasında değil vermeyenler tarafından da seviliyor, sempatik bulunuyorlar. Onlar bir şey söylediklerinde katılıp, katılmamaktan bağımsız dinliyor insanlar…

İkisi de siyaset için genç…

Biri 51 diğeri 49 yaşında..…

Biri Trabzonlu biri Diyarbakırlı…

Biri Türk diğeri Kürt…

Ama kimliklere sıkışmadan her kesimle ilişki kurmayı başarıyorlar…

İkisinin de eşleri kendilerinden bağımsız, toplumun sorunlarına duyarlı, hatta birbirleriyle de dayanışma halinde… (...)"

 

 

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