Bulut tatlısı nasıl yapılır? 3 malzemeyle yapılan bulut tatlısı tarifi: ne cıvık ne de katı olacak! Özelliğini sunuyor

En çok tercih edilen tatlı türleri arasında şerbetli tatlılar gelir. Ancak pek çok kişi şerbetli tatlıların yapımının zor olduğunu düşünür. Size vereceğimiz tarifle çok az malzemeyle misafirlerinize ikram edebileceğiniz şerbetli bir tatlı yapabilirsiniz. Sadece 3 malzemeyle yapılan bir bulut tatlısı sizlere sıradan lezzetleri unutturacak türden. Tarifin içerisinde her evde bulunan krema, kabartma tozu ve un kullanılıyor. Yumuşacık kıvamıyla bir kez tadına bakanların şaşıracağı ve tarifini isteyeceği bulut tatlısını hazırlamak için sabırsızlanıyorsanız mutlaka tarifimizi incelemelisiniz.

BULUT TATLISI TARİFİ:

MALZEMELER

Bir paket krema

Bir tatlı kaşığı kabartma tozu

Bir su bardağı un

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker

Bir çeyrek limon

2.5 su bardağı su

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YAPILIŞI

Derin bir kabın içine krema, kabartma tozu ve unu ekleyerek karıştırın. Bu işlemi yaparken plastik bir spatula kullanabilirsiniz.

Daha sonra bir kasenin içine elinizi batırmak için az miktarda sıvı yağ alın.

Hamuru karıştırma işlemi bittiğinde hafif cıvık bir hamur elde edeceksiniz. Elinizi yağın içine batırın ve hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın.

Bu işlemin ardından tüm tatlıları bir tepsinin içine dizin.

Tatlıları önceden ısıtılmış 190 derecelik fırına koyarak pişirin.

35 dakika boyunca pişirdiğiniz tatlıların üzeri kızarttıktan sonra şerbetini dökün.

Şerbetini tamamen çektikten sonra servis edin.