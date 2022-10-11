Bulut tabanlı tıbbi görüntüleme uygulamaları verimliliği artırıyor

Yeni Akit Ankara

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Öğretim Görevlisi Aybike Pirol Elmas, tıbbi görüntüleme cihazları, teşhis ve tedavideki etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tıbbi görüntüleme cihazları ile vücudun iç yapısı incelenir

Tıbbi görüntüleme cihazlarının vücudun iç yapısının incelenmesine olanak sağladığını ifade eden Aybike Pirol Elmas, “Tıbbi görüntüleme yöntemleri ve bu alanda kullanılan cihazlar, çeşitli teknikler ile vücudun iç yapısını incelemeyi ve hekime sunulan desteği arttırmayı amaçlamaktadır. Ultrasonografi, röntgen, manyetik rezonans görüntüleme (MR), nükleer tıp cihazları, mamografi ve bilgisayarlı tomografi (CT) gibi teknolojik cihazları bünyesinde barındırır.” dedi.

Bu cihazlar hekimlere önemli destek sunmaktadır

Hasta bireylerin vücut içi hakkında değerli bilgilere ulaşılabilmeyi mümkün kılan tıbbi görüntüleme cihazlarının, sağlık alanında bu açıdan tanı ve tedavide önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Aybike Pirol Elmas, şunları söyledi: “Sağlık dünyasında, insanların en üst seviyede imkanlardan yararlanması ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam edebilmesini sağlamak her zaman amaç edinildiğinden; tıbbi görüntüleme yöntem ve cihazlarının bu amaç doğrultusunda hekimlere desteği oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan şunu söyleyebiliriz ki tıbbi görüntüleme cihazları ile sağlık sistemine destek olan teknolojinin faydası oldukça fazla olup; bireylerin sağlık seviyesindeki refahını arttırmada sağlık sektörünü daha emin kılmaktadır. Özellikle de hekimin müdahale edeceği bölge hakkında bilgi sahibi olabilmesi, hekimin cerrahi müdahale sonrası bölgeyi takip edebilmesi ya da cerrahi müdahaleyi nasıl/nereden yapmak gerektiği ile ilgili hekimlere sağladığı yarar ile sağlık sektörünün bireylere erken tanı ve müdahaleleri için etkili, hızlı çözümler sunabilmesini mümkün kılmaktadır.”

Verilerin dijital depolanması sağlanıyor

Günümüz cihazlardaki görüntülerin dijital olarak elde edilmesi ve hekime kadar dijital görüntü olarak ulaşmasının, burada fazla sayıda verinin dijital olarak saklanması ile ilgili sahada da gelişmelerin iyileştirilmelerin olduğunu gösterdiğini kaydeden Aybike Pirol Elmas, “Ayrıca bu verilerin acil durumlarda depolanması, erişimi ve paylaşılması coğrafi konumdan bağımsız bulut tabanlı uygulamalar ile gelişime açık. Bulut tabanlı tıbbi görüntüleme uygulamaları ile verilerin depolanması ve alınması kolaylaştırılabilir, verimliliği artırılabilir.” dedi.

Tıp teknolojisinde yeni gelişmeler gözleniyor

Öğretim Görevlisi Aybike Pirol Elmas, sözlerini şöyle tamamladı: “Günümüzde gelişen teknolojiye paralel olarak tıp teknolojisinde de gelişmeler eş zamanlı olarak yürümektedir. Bundan dolayıdır ki mühendisliğin ve teknolojinin sağlık sektörüne görüntüleme alanında önemli katkılar sağlamaya devam ettiğini her gün yapılan çalışmalar ile gözlemlemekteyiz.”