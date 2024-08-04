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Yaşam 'Bulut' düğünün önüne geçti
Yaşam

'Bulut' düğünün önüne geçti

Yeniakit Publisher
2024-08-04 19:29:00 -
'Bulut' düğünün önüne geçti

Kayseri'de yapılan bir düğüne pekinez cinsi köpek damga vurdu.

10 günlükken yanına aldığı pekinez cinsi köpeği ile yıllardır birlikte yaşayan futbolcu Hasan Yazgan, en mutlu gününde can dostunu yanından ayırmadı. Güler Yazgan (Önen) ile hayatını birleştiren Hasan Yazgan, düğününde de köpeğini yanından ayırmadı. Damat; salona sağ kucağında 7 yaşındaki Bulut, sol elinde ise eşi Güler ile girdi. Davetlilerin ilgi odağı haline gelmesine rağmen, düğün esnasında Hasan'dan uzak kalan Bulut, bir ara küsüp kenara çekilse de ilerleyen dakikalarda yeniden morallendi. Keyfi yerine gelen Bulut, damat Hasan ile pistte oyun havasına dahi eşlik etti. Hasan Yazgan; 7 yaşındaki can dostu Bulut'a olan düşkünlüğünü; “Bulut, 10 günlük iken bana geldi. O günden bugüne hep birlikteydik. Düğünümde de benimle birlikte. Bundan sonra eşim, ben ve Bulut güzel bir aile olup hayatımızı sürdüreceğiz” dedi.

Artık Hasan ile Bulut'un hayatında olan gelin Güler de, Bulut ile çok iyi anlaşacaklarını söyledi. Güler; "Bulut’u çok seviyorum. Onunla iyi anlaşıyoruz. Dert ortağım oldu. Bundan sonra da güzel bir hayat sürdüreceğimizi düşünüyorum” dedi.

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