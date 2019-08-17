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Buluştay 2019 Bildirisi yayınlandı

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Gençlik Meclisi ev sahipliğinde Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 12 gençlik meclisinin katılımıyla gerçekleştirilen Gençlik Politikaları Çalıştayı-Buluştay 2019 sona erdi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:08
Buluştay 2019 Bildirisi yayınlandı

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Gençlik Meclisi ev sahipliğinde Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 12 gençlik meclisinin katılımıyla gerçekleştirilen Gençlik Politikaları Çalıştayı-Buluştay 2019 sona erdi. Sona eren çalıştayın ardından Buluştay 2019 Bildirisi yayımlandı.


Tepebaşı Gençlik Meclisi’nin ev sahipliğinde ve kolaylaştırıcılık rolünü Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri ile Toy Gençlik Derneği’nin üstlendiği Gençlik Politikaları Çalıştayı, 2-06 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin, Türkiye’deki gençlik meclisleri ile birlikte mevcut gençlik politikalarını tartışmak için bir araya geldiği çalıştayda Manisa, İzmir, Adana, Denizli, Antalya, Konya, Bursa ve Mersin gibi kentlerden gençlik meclislerinin temsilcileri buluştu. Çalıştayın ardından yayımlanan Buluştay 2019 Bildirisi’nde ise gençlik meclislerinin yapmayı taahhüt ettikleri faaliyet ve etkinlikler ile önerilere yer verildi.


‘Yapacaklarımız’ başlığı altında 14 kararın yayımlandığı bildiride; gençlik meclislerinin çalışanları ve gönüllülerinin bilgi eksikliklerini gidermek amacıyla sahip oldukları görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayan yönetmelik gibi maddelerin açıkça anlaşılması ve anlatılması, aidiyet duygusunu ve sorumluluk bilincini geliştirmek üzere faaliyetler planlanması, her kesimden gencin temsil hakkının bulunduğu bir yapı oluşturulması, gençliğin sorunlarının belirlenerek, bu sorunların çözümlerine yönelik çalışmalar yürütülmesi gibi maddeler yer aldı.


Bildiride ayrıca çalıştayın, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile düzenlendiği ifade edilirken; AB’nin görüşlerini yansıtan etkinliğin tamamen Eskişehir Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Gençlik Meclisi sorumluluğunda gerçekleştirildiği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:08
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