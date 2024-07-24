Bulun bu şehir teröristlerini!
İstanbul Pendik'te bir otomobil sürücüsü, trafikte kendisine tepki gösteren motosiklet sürücüsüne küfürler savurarak silah çekti. Korku dolu o anlar kask kamerasına yansıdı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Pendik'te meydana gelen geldi. Edinilen bilgiye. göre D-100 Karayolunda seyir halindeki bir otomobil, motosiklet sürücüsünü sıkıştırdı.
Motosiklet sürücüsü tepki gösterince aracını motosiklet sürücüsünün önüne kıran şahıs, küfürler ederek silah çekti.
Motosiklet sürücünün kask kamerasının kayıtta olup olmadığını soran şahıs, "O görüntüleri bir yerde görürsem seni bulurum" diyerek tehditler savurdu.
Çevredeki sürücülerin korna sesleri sonrası şahıs yoluna devam etti. Trafikte korku dolu o anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Kış uykusundaki adalet sistemi şımartıyor
Dağdaki teröristlerin kökünü kazıyan Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri kış uykusundaki adalet sistemi.
Eli kanlı hain örgüt FETÖ'nün ekmeğine yağ süren sözde adalet sistemi; tartışmaları kararlara imza atarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetine karşı kirli algı oluşturuyor.
Bu durumu kendilerince fırsata çeviren şehir eşkıyaları ise masum vatandaşların hayatlarını tehlikeye atarak adeta terör estiriyor.
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