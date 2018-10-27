‘Bulmuş’un geçmişi yasaklarla dolu

Necmi Güler / İSTANBUL

Ant ile yönetmelik hükmünü eden, din dersinin zorunlu olmasını ‘özgürlük dışı’ olarak gören Danıştay 8. Dairesi’nin başörtüye karşıtlığına dair belgeler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İdeolojik kararların odağında yer alan ve skandal ant kararında imzası olan Danıştay 8. Dairesi Üyelerinden Yücel Bulmuş’un İstanbul’daki bir makine mühendisine yetkilendirme belgesi alabilmesi için başı açık fotoğraf dayatmasında bulunduğu ortaya çıktı. Akit’in ele geçirdiği yargı kararları, Kemalizmin başörtülü öğrencilerin hem okumasına hem de ekmek sahibi olmasına müsaade etmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tanınmayı zorlaştırırmış!

Daha önce başörtülü bir üniversite öğrencinin sınava alınmamasına ilişkin açılan davada örtülü öğrenci lehine verilen kararı tetkik hakimliği görevinde bozan Yücel Bulmuş’un bir başka başörtülünün ise mesleğini icra etmesine engel çıkardığı belgelendi. Makina Mühendisleri Odası’na üye olmak isteyen ancak başörtülü fotoğrafı gerekçe gösterilerek geri çevrilen müracaatla ilgili bir davada rapor yazan Bulmuş’un, başörtülü kimlik düzenlenmemesini hukuka uygun bulduğu belirlendi. Danıştay Tetkik Hakimi olarak görev yaptığı süreçte ideolojik ilke ve söylemler doğrultusunda kararlara imza atan Bulmuş’un, mühendislerin yetkilendirme belgesi alabilmesi için başı açık fotoğraf istenmesinin kanuna uygun olduğunu savundu. Bulmuş’un 4 Şubat 2002 yılında yazdığı raporda, türbanlı fotoğrafla kimlik kartı alınması talebinin reddi gerektiği yönünde görüş açıkladığı belirtildi.

Onay belgesi şart

Makine mühendislerinin görev yapabilmek için kendi odalarına kaydolmak zorunda oldukları hüküm altına alınmış durumda. Mühendisler ile ilgili kanun hükümleri gereği işletmelerde çalışabilmek ve mesleki faaliyetlerini icra etmek için istihdamı zorunlu onay belgesine sahip olması gerektiği ifade ediliyor.

Din dersi için ne demişti?

Bir veli, ilköğretim okulu 4. sınıf öğrencisi olan çocuğunun, zorunlu din dersi eğitiminden muaf tutulması yönündeki 12 Temmuz 2005 tarihli başvurusunun, cevap verilmeyerek reddine ilişkin İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü işleminin iptali talebiyle dava açmıştı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, çocuğunun zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulması gerektiği görüşüyle işlemi iptal etmişti. İstanbul Valiliği’nin temyiz talebini görüşen Danıştay 8. Dairesi ise, valiliğin talebini reddederek, İstanbul 5. İdare Mahkemesi kararını oy birliğiyle onamıştı. Danıştay 8. Dairesinin ilgili karara gerekçesi şu şekildeydi: "Anayasa'nın 24. maddesinde, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretiminin zorunlu olduğunun belirtilmesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında verilen öğretimin adının din kültürü ve ahlak bilgisi olmasına rağmen, içerik olarak din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi olarak kabul edilemeyeceği açık olduğundan ve din eğitiminin de ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlı olması karşısında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin bu içeriği ile zorunlu tutulmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır."

Akit Danıştay’la ilgili ne yazmıştı?

Gazetemiz Akit’in dün manşetten verdiği “Danıştay işte bu kafaya emanet” başlıklı haberinde, Danıştay üyesi Bulmuş’un skandal yorumlarına yer verilmişti. Şovenist ifadelerin yer aldığı ‘Andımız’a sahip çıkan Bulmuş’un, manevi değerlerimize yönelik ikircikli kararlar aldığı deşifre edilmişti.