Bulimia nervoza kimlerde görülür?
Bulimia nervoza kimlerde görülür? Yeme bozukluğuna dayalı olan bulimia nervoza hastalığının detaylarını sizler için derledik. Ayarsız bir şekilde yemek yeme ya da yememe gibi durumlar bir sorun olarak görülür ve en kısa süre içerisinde bir uzmana başvurmak gerekir. Peki ama bulimia hastalığı nedir ve kimlerde görülür? Kimler bulimia olur ya da bulimia olduğu anlaşılır?
Bulimia; kişilerin belirli zaman aralığında, normal insanlardan daha fazla yemek yeme atağının oluşması ve bu atak sırasında yeme kontrolünün kaybolduğu duygusunun (yediğini durdurma ya da kontrol edememe) söz konusudur.
Bulimia nervoza kimlerde görülür?
Düşük özgüvenli kişiler,
Depresif belirtileri olan kişiler (mutsuzluğa eğilimli, pekçok şeye karşı isteksizliği olan, bunlara ek olarak uyku,iştah, konsantrasyon, enerji sorunları, değersizlik düşünceleri yaşayanlar) -sosyal anksiyete bozukluğu yaşayan kişiler,
Çcuklukta aşırı düzeylerde kaygı belirtileri olan kişiler
Zayıf vücut idealinin içselleştirilmesi.
Çocukluk çağlarında cinsel ve fiziksel istismar yaşayanlar
Çocuklukta obezitenin (şişmanlık) varolması, erken yaşlarda ergenliğe giriş
Ebeveynin aşırı veya yetersiz düzeyde müdahaleleri risk etmenleri arasında sayılmaktadır.