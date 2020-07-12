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Sağlık

Bulimia nervoza kimlerde görülür?

Bulimia nervoza kimlerde görülür? Yeme bozukluğuna dayalı olan bulimia nervoza hastalığının detaylarını sizler için derledik. Ayarsız bir şekilde yemek yeme ya da yememe gibi durumlar bir sorun olarak görülür ve en kısa süre içerisinde bir uzmana başvurmak gerekir. Peki ama bulimia hastalığı nedir ve kimlerde görülür? Kimler bulimia olur ya da bulimia olduğu anlaşılır?

Yeniakit Publisher
2020-07-12 14:32:00 -
Bulimia nervoza kimlerde görülür?

Bulimia; kişilerin belirli zaman aralığında, normal insanlardan daha fazla yemek yeme atağının oluşması ve bu atak sırasında yeme kontrolünün kaybolduğu duygusunun (yediğini durdurma ya da kontrol edememe) söz konusudur.

Bulimia nervoza kimlerde görülür?

Düşük özgüvenli kişiler,

Depresif belirtileri olan kişiler (mutsuzluğa eğilimli, pekçok şeye karşı isteksizliği olan, bunlara ek olarak uyku,iştah, konsantrasyon, enerji sorunları, değersizlik düşünceleri yaşayanlar)  -sosyal anksiyete bozukluğu yaşayan kişiler,

Çcuklukta aşırı düzeylerde kaygı belirtileri olan kişiler

Zayıf vücut idealinin içselleştirilmesi.

Çocukluk çağlarında cinsel ve fiziksel istismar yaşayanlar

Çocuklukta obezitenin (şişmanlık) varolması, erken yaşlarda ergenliğe giriş

Ebeveynin aşırı veya yetersiz düzeyde müdahaleleri risk etmenleri arasında sayılmaktadır.

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Bulimia nervoza nedir? Bulimia hastaları nasıl beslenir?

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