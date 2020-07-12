Bulimia nervoza kimlerde görülür? Yeme bozukluğuna dayalı olan bulimia nervoza hastalığının detaylarını sizler için derledik. Ayarsız bir şekilde yemek yeme ya da yememe gibi durumlar bir sorun olarak görülür ve en kısa süre içerisinde bir uzmana başvurmak gerekir. Peki ama bulimia hastalığı nedir ve kimlerde görülür? Kimler bulimia olur ya da bulimia olduğu anlaşılır?