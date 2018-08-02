Bulgur köftesi nasıl yapılır?

MALZEMELER:

2 su bardağı köftelik bulgur

1 yumurta

4 yemek kaşığı un

Islatmak için sıcak su

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, kimyon

SALÇALI SOSU İÇİN:

4-5 diş sarımsak

4 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı salça

Yarım demet maydanoz

Tuz

YAPILIŞI:

Bulguru geniş bir kaba alın. Üzerine sıcak su dökün ve üzerini kapatın. Bulgurun şişmesi için 20-25 dakika bekleyin. Bir tarafta maydanozları yıkayıp ince ince kıyın. Sarımsakların kabuklarını soyup, rendeleyin.

Suyunu çeken bulgurun üzerine yumurtayı kırın, unu, salçaları ve baharatları da ekleyip iyice yoğurun. Köftenizin kıvamı olunca küçük küçük (misket büyüklüğünde) parçalar kopartıp elinizde yuvarlayın ve parmağınızla ortasına hafif bastırın. Tüm malzemeler için bunu yapın. Bunu yaparken elinizi arada sırada ıslatın ki kolayca şekil verin.

Bir tencereye su ve tuz atıp kaynatın. Kaynayan suyun içine köfteleri atıp 5-10 dakika pişirin. Tavada tereyağı, salça ve sarımsakları soteleyin. Sıcak sudan çıkartıp servis tabağına aldığınız köftelerinizin üzerine sosunuzu gezdirin. Üzerinede ince ince kıymış olduğunuz maydanozlarınızdan serpin.





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