Bulgur köftesi nasıl yapılır?
Bulgurun sağlık açısından hayatımızdaki yeri yadsınamaz. Her açıdan son derece yararlı olan besinin sofralardaki sunumu çok çeşitli lezzetlerle olabilir.02 Ağustos 2018 Perşembe 23:51
MALZEMELER:
2 su bardağı köftelik bulgur
1 yumurta
4 yemek kaşığı un
Islatmak için sıcak su
Yarım yemek kaşığı biber salçası
Yarım yemek kaşığı domates salçası
Tuz, karabiber, kimyon
SALÇALI SOSU İÇİN:
4-5 diş sarımsak
4 yemek kaşığı tereyağ
1 yemek kaşığı salça
Yarım demet maydanoz
Tuz
YAPILIŞI:
Bulguru geniş bir kaba alın. Üzerine sıcak su dökün ve üzerini kapatın. Bulgurun şişmesi için 20-25 dakika bekleyin. Bir tarafta maydanozları yıkayıp ince ince kıyın. Sarımsakların kabuklarını soyup, rendeleyin.
Suyunu çeken bulgurun üzerine yumurtayı kırın, unu, salçaları ve baharatları da ekleyip iyice yoğurun. Köftenizin kıvamı olunca küçük küçük (misket büyüklüğünde) parçalar kopartıp elinizde yuvarlayın ve parmağınızla ortasına hafif bastırın. Tüm malzemeler için bunu yapın. Bunu yaparken elinizi arada sırada ıslatın ki kolayca şekil verin.
Bir tencereye su ve tuz atıp kaynatın. Kaynayan suyun içine köfteleri atıp 5-10 dakika pişirin. Tavada tereyağı, salça ve sarımsakları soteleyin. Sıcak sudan çıkartıp servis tabağına aldığınız köftelerinizin üzerine sosunuzu gezdirin. Üzerinede ince ince kıymış olduğunuz maydanozlarınızdan serpin.
Nasılkolay.com'dan alınmıştır.
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