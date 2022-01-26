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Dünya Bulgarlar olası savaşa ilişkin kritik detayı paylaştı: Rusya'ya karşı dezavantajı Türk İHA'ları ile telafi edecekler
Dünya

Bulgarlar olası savaşa ilişkin kritik detayı paylaştı: Rusya'ya karşı dezavantajı Türk İHA'ları ile telafi edecekler

Ukrayna ile Rusya arasındaki olası savaş ortamını değerlendiren Bulgar basını, Kiev yönetiminin Türkiye'den satın aldığı İHA'lar ile durumu dengelemeye çalıştığını yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 14:49:00 -
Bulgarlar olası savaşa ilişkin kritik detayı paylaştı: Rusya'ya karşı dezavantajı Türk İHA'ları ile telafi edecekler

Rus ve Ukrayna ordusunun askeri savunmalarını karşılaştıran Bulgar basını, Ukrayna'nın Rus hava üstünlüğünü Türkiye'den satın aldığı İHA'larla telafi etmeye çalıştığını yazdı.

 

Bulgar basını, Ukrayna'nın Türkiye ile işbirliği yaparak Rus hava üstünlüğünü İHA'larla telafi etmeye çalıştığını ifade etti.

Son haftalarda Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin giderek tırmandığına dikkat çeken Bulgar basını, Rus ve Ukrayna ordusunun askeri savunmalarını karşılaştırdı.

Ukrayna ordusunun cepheye 200-250 binden fazla düzenli asker getirdiği ifade edilen haberde Rusya'nın Ukrayna sınırına yaklaşık 120-150 bin asker konuşlandırdığı yazıldı. Haberde, "Ukrayna ordusu olası bir savaşın ilk günlerinde sayısal üstünlüğe sahip olacaktır" yorumunda bulunuldu.

ABD'nin Ukrayna'ya 90 ton silah ve mühimmat gönderdiği ve İngiltere'nin Ukrayna'ya hafif anti-tank savunma silah sistemleri tedarik ettiği bilgisi de haberde yer aldı.

T-90, T-80 ve modernize edilmiş T-72B3 Rus tanklarının üstünlüğüne dikkat çekildi. Savaş uçakları bakımından Rusya'nın havada Ukrayna'ya karşı üstün olduğu belirtildi.

Türk İHA'ları ile telafi etmeye çalışıyorlar

Haberde şu ifadelere yer verildi;

"Bu doğrultuda Türkiye ile işbirliği yapılarak Rus hava üstünlüğü İHA'larla telafi edilmeye çalışılmaktadır. Ukrayna, Türkiye'nin Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda kullandığı 12 adet Bayraktar TB2 İHA'sını satın aldı"

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