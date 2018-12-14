Bulgaristan'dan Türk Akımı hamlesi!

Bulgaristan'ın Rusya Büyükelçisi Atanas Krıstin, Bulgar uzmanların Türk Akımı doğalgaz boru hattı üzerinden gelecek gazı kabul edecek yeni doğalgaz altyapısının kapasite rezervasyonu üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Bulgaristan'ın Türk Akımı doğalgaz boru hattından gelecek gazın kabulü için yeni gaz altyapısının kapasite rezervasyonu ihalesinde hareketlenme görüp görmediği yönündeki soruya Krıstin, "Uzmanlarımız bu yönde çalışıyor. Doğalgaz boru hattı konusu görüşüldü, Bulgaristan'ın konu ile ilgili olumlu tutumu hakkında duyuru yapıldı" yanıtını verdi.

"Hazırlık çalışmaları devam ediyor"

Moskova ile Sofya arasında Türk Akımı gazının transiti ile ilgili anlaşmanın ne zaman imzalanacağını şimdilik bilmediğini kaydeden Bulgar Büyükelçi, "Bu soruya yanıt veremiyorum, zira şu anda hazırlık çalışmaları devam ediyor. Fakat yetkili enstitülerimiz bu alanda aktif bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.