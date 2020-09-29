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Dünya Bulgaristan'dan ABD hamlesi
Dünya

Bulgaristan'dan ABD hamlesi

Komşu ülke Bulgaristan, ABD'den 8 adet daha F-16 Block 70 tipi savaş uçağı alacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 18:41:00 -
Bulgaristan'dan ABD hamlesi

Komşu ülke Bulgaristan ile ilgili haber gündemi salladı. Bulgaristan Başbakanı Borisov, başkent Sofya'da havacılık ve savunma sanayisi devi Lockheed Martin Corporation'ın yöneticileri ve ABD'nin Sofya Büyükelçisi Hero Mustafa ile bir araya geldi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ABD hamlesini açıkladı.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ABD'den 8 adet daha F-16 Block 70 tipi savaş uçağı alacaklarını belirtti.

Açıklamalarda Borisov, "Bulgaristan hükümeti Lockheed Martin ile uzun vadeli stratejik iş birliği yapmayı planlıyor" ifadesini kullandı.

Borisov, F-16 Block 70 uçakların edinilmesinin Bulgaristan için basit bir alışveriş olmadığını söyledi.

Borisov, ‘Ordumuz, NATO'nun diğer üyeleriyle çalışmalarında tam bir uyum sağlamak istiyor’ dedi.

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