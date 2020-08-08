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Aktüel

Bulgaristan'daki orman yangını

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının olası sıçramasını engellemek için Türkiye tarafında da bazı önlemler alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 22:56:45 -
Bulgaristan'daki orman yangını

EDİRNE (AA) - Bulgaristan'da dün çıkan orman yangını bugün rüzgarın da etkisiyle Türkiye sınırına yaklaştı.

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki dün başlayan orman yangını rüzgar yüzünden büyüdü.

Sınır hattında ilerleyen yangına Bulgaristan tarafından ekipler söndürmek için müdahale ederken Türkiye tarafında da bazı önlemler alındı.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, dozer ve itfaiye araçları yangının Türkiye'ye sıçrama olasılığına karşı hazır bekletiliyor.

- "Yangın şu anda sınırımıza 500, 600 metre ileride devam ediyor"

Uzunbayır köyü muhtarı Birol Gönder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyden görülen yangının dünden bu yana rüzgarın da etkisiyle devam ettiğini söyledi.

Devletin geniş şekilde önlemler aldığını belirten Gönder, şunları kaydetti:

"Bulgaristan kara sınırındaki yangın söndü. Şu an Tunca Nehri'nin karşısında Bulgaristan tarafında devam etmektedir yangın. Bize bir sakıncası yok, korkulacak bir durum yok. Yangın şu anda sınırımıza 500, 600 metre ileride devam ediyor. Devletimiz gerekli önlemleri tedbirleri almış durumda. Orman işletme müdürlüğümüzün araçları sınır bölgesinde bekliyor. Köyümüzdeki vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. İki gündür köylülerimiz bölgede, devletimizin yanındayız."





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