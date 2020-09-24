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Aktüel Bulgaristan'da parlamento 6 aylık gönüllü askerlik uygulamasını onayladı
Aktüel

Bulgaristan'da parlamento 6 aylık gönüllü askerlik uygulamasını onayladı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:27:46 -
Bulgaristan'da parlamento 6 aylık gönüllü askerlik uygulamasını onayladı

SOFYA (AA) - Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri ordudaki kadro açığına çare ararken parlamento, hükümetin taslak olarak sunduğu 6 aylık gönüllü askerlik uygulamasına onay verdi.

Parlamentonun kararına göre, 40 yaşına kadar olan erkekler 6 ay süreyle gönüllü askerlik yapabilecek. Maaş alacak gönüllü askerlerin sosyal ve sağlık primleri devlet tarafından ödenecek.

Gönüllü askerliğin uygulamaya geçmesiyle her yıl 6 aylık iki dönemde 300’er kişi askerlik yapabilecek.

Tasarıyı hazırlayan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, 33 bin kadrolu ordunun 5 bin kişilik açığının bir türlü kapatılamadığını bildirmiş ve hükümetin bu konuda önlem alması gerektiğini söylemişti.

Eski Varşova Paktı üyesi olan Bulgaristan, 1989 yılında başlayan demokratikleşme süreci çerçevesinde 2004 yılında NATO üyeliğine geçmişti. Ardından, Silahlı Kuvvetlerin tamamen profesyonelleşmesi ile ilgili 1 Ocak 2008 tarihine dek süren aylık zorunlu askerliğe son verilmişti.

Halen Rus yapımı silah kullanan Bulgaristan Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu için hazırlanan ve sonbaharda parlamento tarafından onaylanması beklenen 12 yıllık stratejik geliştirme planında savunma alanına 15 milyar avroluk bütçe ayrılması öngörülüyor.

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